Villamanta revive su historia cinematográfica en un ciclo navideño con películas rodadas en el municipio

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Villamanta celebrará estas navidades un ciclo especial de cine dedicado a películas que fueron rodadas en distintos enclaves del pueblo que quiere poner en valor su pasado como escenario cinematográfico.

Las proyecciones tendrán lugar a las 11.00 horas en el Centro Cívico, con entrada abierta para todos los públicos, y permitirán a vecinos y visitantes redescubrir cómo Villamanta se transformó en plató de cine, han informado a Europa Press desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

El ciclo comenzará el lunes con la proyección de 'Cañones para Córdoba', una película en la que se rodaron explosiones nocturnas en la estación del municipio. Continuará el martes 23 con 'La furia de los siete magníficos', rodada en el barranco de Rodavacas, que fue utilizado para recrear el fuerte donde transcurre gran parte de la acción.

El ciclo se cerrará el martes 30 con 'La marca de Caín', una de las producciones más recordadas por el descarrilamiento de un tren sobre el arroyo, escena filmada en Villamanta y que forma parte de la historia del cine rodado en la localidad.

Este ciclo de cine supone "una oportunidad única" para revivir el legado cinematográfico de Villamanta y disfrutar en familia de películas que forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

"Estas Navidades queremos invitar a todos los vecinos de Villamanta a disfrutar de una programación cultural que une tradición, historia y convivencia. Nuestro pueblo forma parte de la historia del cine y este ciclo nos permite recuperar ese legado, recordando películas que se rodaron en nuestras calles, parajes y estación, y que forman parte de nuestra memoria colectiva", ha trasladado el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.

Este proyecto se engloba dentro de 'Pueblos con Vida en Navidad', un programa de la Comunidad de Madrid con más de 150 actividades que se celebran en los municipios de menos de 20.000 habitantes hasta el próximo 10 de enero.