Los votos mayoritarios del PP, con Vox, tumban la Carta de Madrid propuesta por el PSOE porque "es un error ahora"

"Es un error ahora en paralelo a la Ley de Capitalidad", esgrime Engracia Hidalgo



MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los votos mayoritarios del PP, con Vox, han tumbando la Carta Municipal de Madrid, propuesta por el PSOE y apoyada por Más Madrid, porque "es un error ahora en paralelo a la Ley de Capitalidad", ha esgrimido la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en el Pleno de Cibeles.

Ha sido la socialista Enma López la que ha defendido esta Carta, como la que tiene Barcelona, Pamplona, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca, impulsando la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto de ley para "asegurar al municipio de Madrid la atribución de las competencias procedentes de acuerdo con su capacidad de gestión, así como la financiación correspondiente por parte de la Comunidad para garantizar el buen desarrollo de las políticas públicas".

No tenerla es "una anomalía y una discriminación histórica que sufre Madrid" y además evitaría duplicidades al aclarar competencias, que "cada año cuestan al año 700 millones de euros que debería pagar Isabel Díaz Ayuso y que no paga". También "para que Madrid participe, en los ingresos, como hace Sevilla, o que disponga de un cánon incondicionado, como hace Zaragoza o Vitoria. No se trata de privilegios, se trata de singularidad", ha aclarado.

López ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "sólo tenga valor para reclamar al Gobierno Central, pero le falta muy mucho para plantarse en la Puerta del Sol y decirle a Ayuso que pague todo lo que debe".

MADRID "DEBE TENER UNAS REGLAS ESPECIALES"

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha defendido la necesaria modificación y actualización de la Ley de Capitalidad porque "Madrid necesita mayor autonomía, concretamente en materia fiscal". "Queremos que se desarrolle el régimen financiero que estaba en la ley de Haciendas Locales", ha subrayado.

Hidalgo ha recordado que Madrid cuenta con casi 3,5 millones de habitantes, la capital de España representa una parte muy importante del PIB de España, el 12%, y por eso Madrid "debe tener unas reglas especiales".

El equipo de Almeida ha puesto en marcha una comisión para la reforma del régimen de capitalidad de Madrid, "gestionada por expertos, por gente que sabe, y evidentemente también por funcionarios muy buenos del Ayuntamiento de Madrid".

"Los resultados de este trabajo se trasladarán a la Junta de Gobierno para su valoración, así como a los grupos políticos, y posteriormente a los distintos ámbitos en la cual tenga que estudiarse", ha asegurado.

El PP ha votado en contra de la necesidad de elaboración y aprobación de una ley autonómica que regule la Carta Municipal de Madrid porque "es un error hacerlo ahora mismo, en este momento y en paralelo con la Ley de Capitalidad".

Hidalgo ha afirmado que "es totalmente distinto el marco jurídico. En el Estatuto de Autonomía, en el punto 5, se reconoce la obligación de que Madrid tenga una Ley de Capitalidad, cosa que no sucede con lo que el PSOE propone".

PRINCIPIO DE IGUALDAD

El tema de la financiación se ha abordado también en el Pleno con una proposición presentada por el PP en el que han pedido instar al Gobierno a que defienda "la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional".

La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, considera que la financiación singular de Cataluña es "el mayor acto de corrupción política de la democracia" junto con la amnistía a los líderes golpistas.

"Pedro Sánchez compra la Presidencia del Gobierno de España y la Presidencia del Gobierno autonómico catalán. Y el precio es nada más y nada menos que la igualdad y la solidaridad entre españoles. Esto no va de territorios, esto va de personas, va de que los que más tienen contribuyan para que los más vulnerables no se queden atrás", ha afirmado.

Como madrileña ha indicado que no puede reclamar que todos sus impuestos se queden en Madrid, pero como española no le es "indiferente" lo que suceda. "El concierto fiscal para Cataluña disuelve ese vínculo y diluye esa responsabilidad al conceder un privilegio injusto que además no cabe en la Constitución", ha reprochado.