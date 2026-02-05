Vox acusa al PP de ser un "fraude" por su posición con Mercosur y la Comunidad defiende su apoyo al sector primario

El Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). Ayuso, se reencuentra hoy con su oposición parlamentaria --Más Madrid, PSOE y Vox-- en el primer - Alberto Ortega - Europa Press

Vox en Madrid ha acusado al PP de ser un "fraude" por su posición ante el acuerdo de Mercosur mientras que la Comunidad de Madrid ha defendido su apoyo al sector primario.

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en la que el portavoz adjunto de Vox Íñigo Enríquez de Luna ha reclamado conocer la posición política del Ejecutivo ante este acuerdo de libre comercio de la Unión Europea.

Entiende Henríquez de Luna que la Comunidad trata de "sorber y soplar al mismo tiempo". "La posición política del Partido Popular sobre el tema del Mercosur es un fraude y una estafa al mundo rural y a nuestro campo", ha espetado tras preguntar si la posición del PP no es la que luego votan en Estrasburgo. Ha recordado, además, que desde el PP en España se ha "apoyado este acuerdo históricamente".

En cambio, Novillo ha respondido tachando a Vox de "hipócrita y cobarde" y les ha afeado que se fueran de los gobiernos autonómicos para "ver los toros desde la barrera". En cambio, ha recalcado que el Ejecutivo regional está "al lado del campo" y haciendo "acciones reales que les puedan ayudar".

"Ustedes se han convertido en la muleta de Pedro Sánchez", le ha lanzado Novillo, quien cree que se marcharon de las coaliciones de gobierno para "evitar el desgaste" y convertirse en "capitán a posteriori" porque "no tiene nada que perder".

Novillo ha afirmado que el "populismo" de los 'verdes' se ha convertido en el "mejor aliado" de "traidor" Pedro Sánchez. Frente a ello ha sacado pecho de la reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el sector primario la pasada semana para trasladarle su apoyo.

"Aquí vamos a seguir contándoles la verdad a nuestros agricultores y ganaderos, a decirles que les vamos a apoyar porque tienen razón, y que Mercosur puede ser una gran oportunidad de negocio para muchos sectores, pero nunca en contra del sector primario", ha trasladado el consejero.

Asimismo, ha recordado que el Partido Popular Europeo está trabajando para conseguir cláusulas de salvaguarda para "proteger el mercado", controles en frontera para "proteger la seguridad alimentaria" y "tener los productos que entran con las mismas garantías que exigen a agricultores y ganaderos europeos".

"Aquí en la Comunidad de Madrid, señoría, a usted le da mucha rabia, pero estamos alineados con los agricultores y ganaderos y estamos viviendo uno de los mejores momentos de este sector en todo lo que tiene que ver con la calidad de los productos, el reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras", ha reivindicado Carlos Novillo.