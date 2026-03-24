Vox critica a PP por "llegar tarde" y por "las encuestas" en su "cambio de postura" con vehículos sin etiqueta ambiental

Archivo - Varios vehículos en la A6, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha reprochado al PP un "cambio radical de posición" con la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental, mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido en la mejora de los datos de calidad del aire.

Durante su intervención en el Pleno de Cibeles, Ansaldo ha reivindicado que su grupo "siempre ha luchado" contra las restricciones a la circulación de vehículos sin etiqueta.

En este sentido, ha criticado la ordenanza de movilidad impulsada por el Gobierno municipal, a la que ha calificado como "la más estricta de Europa", y ha defendido que Vox la ha combatido "con todos los medios".

"Le dije que esta moratoria de 2026 iba a ser también para 2027 (...) y ahora por fin va a permitir su circulación de forma indefinida. Enhorabuena", ha ironizado.

No obstante, el concejal de Vox ha advertido de que este cambio llega tarde y ha señalado que "los miles de madrileños que han tenido que achatarrar su vehículo o venderlo en contra de su voluntad no le van a perdonar", porque, a su juicio, "ustedes han hecho mucho daño".

Ansaldo ha vinculado este giro a motivos electorales, apuntando a la pérdida de apoyo del PP en determinados distritos. "No creo que haya cambiado (...) sino porque ustedes están peor en las encuestas que nosotros", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno municipal de utilizar la zonas SER con fines "recaudatorios". "Es una medida que utilizan para saciar su afán recaudatorio", ha señalado.

"NO ES NECESARIO EXIGIR NUEVOS ESFUERZOS A LOS MADRILEÑOS"

Por su parte, el delegado Borja Carabante ha rechazado las acusaciones y ha cargado contra Vox por sus "cambios de opinión", asegurando que "no han parado de cambiar de opinión también, de prometer y comprometerse acciones en sus programas electorales y luego incumplirlos".

"Yo no sé si ustedes mienten o cambian de opinión. Lo que sé es que nunca hacen lo que dicen", ha afirmado, para poner en cuestión la "credibilidad" del grupo.

En relación a la circulación de vehículos sin etiqueta, el delegado ha explicado que se hará "de manera transitoria" por los buenos datos de calidad del aire. "No es necesario exigir nuevos esfuerzos a los madrileños", ha señalado.

Así, ha defendido que, "mientras los datos sean esos", el Ayuntamiento puede "autorizar de manera temporal la circulación", insistiendo en que se trata de una decisión basada en criterios técnicos.

Finalmente, Carabante ha asegurando que la posición del Gobierno municipal "siempre es la misma; mejorar la calidad de vida de los madrileños".