Vox facilita online un modelo de reclamación para recurrir "el tasazo de basuras de Almeida"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox facilita vía online un modelo de reclamación para recurrir "el tasazo de basuras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

Lo ha anunciado en el Pleno de Cibeles la portavoz de Hacienda de Vox, Arantxa Cabello. "Desistan esta tasa", ha exigido desde el atril. Son tres los modelos de reclamación que pone a disposición el partido, ya sea para uso residencial, no residencial y plazas de aparcamiento particular.

El plazo de presentación es de un mes desde la notificación y se presenta en el Registro del Ayuntamiento o en cualquier Registro General. La reclamación se puede descargar en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1aVn0DGukkKtSjd3yrUuY....

Hace una semana la página web de Más Madrid habilitaba la descarga de un formulario con el que recurrir el "tasazo" de la basura del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se une a la demanda ante tribunales ya presentada por el principal grupo político de la oposición.