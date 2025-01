Vox hace un llamamiento para que las subvenciones al transporte público sean permanentes mediante bajadas impositivas

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha hecho un llamamiento desde el Pleno de Cibeles para que las subvenciones al transporte público sean permanentes mediante bajadas impositivas.

Su posicionamiento llega después de que el Pleno madrileño haya sacado adelante una moción de urgencia para aprobar de inmediato las ayudas al transporte público, una proposición que llegaba minutos después del acuerdo PSOE-Junts. La moción de urgencia ha sido apoyada por PP, Vox y PSOE y rechazada por Más Madrid.

"Queremos incidir en que hay una medida que genera una bajada de los costes de manera permanente, no sólo bonificaciones temporales, que además pueden llegar a convertirse en arbitrarias. Las medidas permanentes pasan por bajar el coste del precio del transporte mediante la reducción de los impuestos que lo gravan, bien sea el combustible, bien sea la adquisición de material por el IVA, bien sean los costes laborales", ha enumerado.

Pero "existe un consenso en el que desgraciadamente tanto el PSOE como el PP, los partidos de izquierda como la otra izquierda perfumada (en referencia al PP), saben que no les interesa bajar la presión fiscal. Y ya no digo nada si hablamos de quitar las multas, las restricciones, los tasazos y todas esas cosas que al final hacen que los ciudadanos no lleguen a fin de mes".

Ortega ha subrayado que el transporte "no es un lujo, es una necesidad social, laboral e incluso de supervivencia. El transporte son mercancías, el transporte son pasajeros, el transporte son clientes, el transporte son familias", ha defendido.