Vox llama a participar en una marcha de vehículos que recorrerá las calles de la capital en rechazo de las ZBE

Archivo - Un cartel marca la el Inicio de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha llamado a participar el próximo 22 de noviembre en una marcha de vehículos que recorrerá las calles de la capital, desde la Plaza de Toros de Ventas a Plaza de Cibeles, para mostrar rechazo a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

La protesta, convocada por la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), arrancará a las 17 horas, a escasos dos meses de la entrada en vigor de las nuevas restricciones de circulación asociadas a las ZBE en la ciudad de Madrid (1 de enero de 2026).

"Ahí estaremos", ha asegurado el portavoz de la formación, Javier Ortega-Smith, en una publicación de la red social 'X'. Vox apunta a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "pretende mandar los coches al desguace" a partir del 1 de enero y, por ello, animan a los madrileños a "salir a la calle" para no "permitirlo".