Vox Parla se querella contra el alcalde por prevaricación y coacciones tras expulsar a un concejal del Pleno

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha interpuesto una querella ante el Tribunal de Instancia de Parla contra el alcalde de la localidad, el socialista Ramón Jurado, por presuntos delitos de prevaricación y coacciones tras expulsar al portavoz de la formación, Juan Marcos Manrique, del Pleno del pasado 9 de octubre.

Según lo descrito en la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el origen del conflicto se produjo cuando el concejal solicitó una cuestión al orden por parte del alcalde para que se retiraran pancartas y carteles sobre Palestina exhibidos por concejales de PSOE, Más Madrid y Podemos en sus asientos.

A consideración de Vox, el alcalde se negó a cumplir con el reglamento del Pleno argumentando que la exhibición de pancartas o carteles se ha visto en otros Parlamentos autonómicos o nacionales. Más tarde, tras una nueva intervención de Manrique, este recibió insultos desde el público.

En concreto, le habrían proferido insultos como "hijo de puta" y "mierda fascista", entre otros. Más allá de la querella contra Jurado, fuentes han confirmado que también se ha denunciado a esta persona del público por un posible delito de odio ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Parla.

Al pedir de nuevo la intervención del alcalde, este le llamó al orden por segunda vez y le ordenó que abandonara el Pleno. La querella se basa en estos hechos, apuntando que es necesario llamar al orden tres veces a un concejal antes de expulsarle de la sesión.

Vox considera que la expulsión de Manrique es ilegal y, de hecho, presentan un informe del Secretario General del Pleno, a 5 de noviembre, en el que a su entender se corrobora que la expulsión no se ajusta a lo dispuesto en la normativa municipal que rige el Pleno.

USO DE LA POLICÍA LOCAL

Por otro lado, la querella acusa al alcalde de cometer un delito de coacciones al obligar al concejal de Vox a abandonar la sesión bajo amenaza de hacer uso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Finalmente, Manrique abandonó voluntariamente el Pleno después de que agentes de la Policía Local le informaran de que debía hacerlo después de que Jurado así lo ordenara.

Vox considera que la conducta de Jurado es constitutiva de delitos de prevaricación por no hacer cumplir el reglamento y por la expulsión ilegal; y un delito de coacciones.

La querella solicita la declaración del alcalde, la remisión de la grabación del Pleno y la declaración como testigos de varios agentes de la Policía Local intervinientes en el incidente.

"El alcalde me expulsó del pleno de forma irregular, vulnerando mis derechos y utilizando su cargo para silenciarme" ha denunciado Manrique, quien en un comunicado de Vox alerta de una "campaña de manipulación" en su contra por parte de la izquierda, que ha solicitado su reprobación.