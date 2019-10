Vox recalca que no comparte la consideración de Telemadrid como servicio público "esencial"

Publicado 08/10/2019 14:46:31 CET

PP asegura que "en ningún momento en el ánimo de este grupo ha estado el cierre de Telemadrid"

La portavoz de Vox en la Comisión de Radio Televisión Madrid de la Asamblea, Ana María Cuartero, ha recalcado que su grupo parlamentario no comparte la consideración de Telemadrid y Onda Madrid como "servicio público esencial", aunque "sí como servicio público".

Tras la intervención del director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López, quien ha recalcado que el objeto de Telemadrid no es la audiencia ni la rentabilidad sino la "prestación del servicio público de comunicación audiovisual" en la Comunidad de Madrid, Cuartero se ha preguntado "qué servicio público está dando Telemadrid que no esté dando otra cadena" y "cuál es el beneficio que eso reporta" a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, así como "qué carencias" tendrían estos si no hubiera una cadena autonómica, como no la hay en otras comunidades autónomas, a la que la Comunidad destina 70 millones de euros anuales. "¿Es necesario que para la prestación de este servicio exista una cadena propiedad de la Comunidad?", ha agregado.

Asimismo, ha cuestionado si se están cumpliendo los fines de promover la cohesión territorial y la integración social o la diversidad cultural y educativa, así como de difundir el conocimiento y las artes o fomentar los valores constitucionales, entre otros, y ha preguntado si han medido en qué medida la actividad de Telemadrid permite conseguir esos objetivos y "qué indicadores tienen para decir que se cumple el servicio público".

A este respecto, en su turno de réplica, López se ha comprometido a "poner en marcha el estudio correspondiente" y ha aludido a uno elaborado por la Universidad de Santiago que ya puso a disposición de los diputados la pasada legislatura pero que "no está actualizado", por lo que ha manifestado su disposición a "repetir ese informe" y ver qué aporta Telemadrid a la sociedad. No obstante, ha recalcado que "servicio público es informar casi 10 horas al día", entre otras cosas, como "sacar la radio autonómica, Onda Madrid, en ruta por los pueblos de la Comunidad".

"Yo estoy completamente a favor de desmontar chiringuitos, yo he desmontado un montón, entre la maraña burocrática por un lado y algún denunciante rencoroso pierdo mucho tiempo que debería dedicar a eficientar Telemadrid", ha agregado López en respuesta a las críticas de Vox por la política de contrataciones.

En este sentido, ha indicado que se ha "comido parte de los falsos autónomos que vienen de atrás, gente que llevaba contratada 15 años en régimen de autónomo", y ha añadido que hubo "indicación por parte de la cadena para que se interpusieran sociedades, y los contratos se empezaron a firmar con sociedades".

Aparte, ha hecho hincapié en que además de emplear a 500 trabajadores, están dando empleo de manera indirecta a otros 500, una cifra que han calculado teniendo en cuenta los acuerdos con todas las empresas con las que trabajan, y ha anunciado que este miércoles se van a convocar plazas indefinidas.

López ha recalcado que los servicios públicos esenciales están definidos en las leyes nacionales y ha aludido a la ley general de Comunicación Audiovisual, que desarrolla el artículo 128 de la Constitución, para señalar que la propia ley es la que califica a la Radio Televisión de Madrid "como un servicio público esencial", al tiempo que ha subrayado que "debe existir un servicio público donde se garantice las condiciones de pluralidad y neutralidad".

Por su parte, la portavoz del PP, Almudena Negro, ha señalado que "en ningún momento en el ánimo de este grupo ha estado el cierre de Telemadrid, tampoco en ningún momento se ha cuestionado que Telemadrid sea un servicio público". "En opinión de este grupo, por supuesto Telemadrid es un servicio público y como es un servicio público siempre ha contado con el apoyo de este grupo y por supuesto va a seguir contando", ha agregado.

Negro ha rechazado reformar el artículo 34 de la Ley de Radio Televisión Madrid que regula las contrataciones, como ha solicitado López, ya que, según ha argumentado esta, además de exigir un informe favorable de la Comunidad de Madrid, "exige que las contrataciones se hagan conforme a principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad mediante convocatoria pública, algo que evidentemente está muy relacionado precisamente con un servicio público".

CRÍTICAS A 'EL MADROÑO' Y 'LA VUELTA AL COLE'

Asimismo, ha señalado que el servicio público de Telemadrid "puede estar o no vinculado a la audiencia", al tiempo que se ha preguntado qué papel juega para la subida de la audiencia --que López ha cifrado en un 11% en el último año, hasta el 6% contando con los dos canales-- programas como 'El madroño', "porque esta portavoz entiende que el servicio público tendría que ser, por ejemplo, retransmitir a todos los madrileños la obra de teatro 'El Motín de Aranjuez' y dar cobertura a los 179 municipios de la región en esos grandes eventos, en sus fiestas, en sus tradiciones", así como el deporte base, "y quizás mucho menos una televisión espectáculo que pretenda competir con las privadas, es la diferencia entre un servicio público y un servicio privado".

La portavoz de Unidas Podemos, Vanessa Lillo, ha defendido la "buena gestión" de López y ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que Telemadrid es un "servicio público esencial", al tiempo que ha abogado por blindarlo como tal. "Porque yo creo que algo que tenemos que entender los diputados y las diputadas es que si alguien está de paso por aquí somos nosotros y nosotras", ha señalado.

No obstante, Lillo ha criticado que en el programa 'La vuelta al cole' se haya hablado del feminismo y los incendios del Amazonas "como cosa trivial", lo que "choca con el artículo 6 de la Carta Básica", que recoge el fomento de la igualdad y de valores medioambientales, según ha recordado, por lo que ha pedido "mecanismos de control".

También se ha manifestado a favor de modificar el artículo 34 de la Ley de Telemadrid para evitar que por parte del Gobierno regional "quizá se dé una tramitación más rápida" a lo que tiene que ver con los toros y no con el deporte base o el deporte femenino.

Desde Más Madrid, Hugo Martínez Abarca ha celebrado que Telemadrid es ahora una cadena "que se puede ver" y "es decente", aunque se pueden "hacer críticas para intentar mejorarla" y todos los partidos se pueden "sentir disconformes con algunas cosas".

El portavoz del PSOE, José Ángel Chamorro, ha reconocido que el artículo 34 impide que Telemadrid tenga "autonomía de gestión" y "poder realizar su trabajo", y ha defendido que hay "muchos artículos que hay que modificar" y que "fue lo que motivó" que el PSOE no apoyara la ley desde el inicio.

Asimismo, ha destacado que el director general de Telemadrid "depende de esta comisión, lo dice la ley, no depende de ningún gobierno ni de ningún partido político", y ha pedido a López que "obvie" lo que ha definido como "cantos de sirena de algunos asesores" para "intentar destruir" Radio Televisión Madrid, porque tienen "demasiado trabajo para estar pendiente de cuestiones que son insignificantes".

Desde Ciudadanos, Ricardo Megías ha defendido que "es innegable" que Radio Televisión Madrid está cumpliendo la función de servicio público, al tiempo que ha lamentado "titulares" en los que "se siembra la duda acerca de la labor de servicio público" y la gestión de Telemadrid y Onda Madrid.

"Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, en Ciudadanos no queremos un consejo de administración de amiguetes, no queremos a un director general puesto a dedo por el gobierno de turno; por supuesto no queremos una cadena pública politizada", ha agregado.