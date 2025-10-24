Vox reclama una auditoría integral del sistema de cribados de cáncer en Madrid

La portavoz de VOX en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha reclamado este viernes una auditoría integral del sistema de cribados de cáncer para "detectar cualquier tipo de fallo" y que sea "solucionado de forma inmediata".

Lo hace en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que pone en la diana tanto a PP como a PSOE y señala el "fracaso sistémico" con "fallos graves y repetidos" en el cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix "en varias regiones".

"No hablamos de incidencias aisladas, sino de quiebras de confianza y comunicación a todos los pacientes, de desprecio y abandono a las mujeres, de fracaso en la gestión y organización sanitarias, todo lo cual exige una asunción inmediata de responsabilidades", destaca el partido en esta iniciativa firmada por su portavoz, Isabel Pérez Moñino.

Vox señala que en el caso de Madrid ha habido un "incremento" de personas en lista y tiempo de espera media para una prueba. Un aspecto en el que, además, detectan diferencias "significativas entre hospitales de gestión pública y concesional".

Con la PNL Vox buscará que la Cámara de Vallecas pida a la Comunidad la citada auditoría además de que se asegure "protección, acompañamiento y no desatención" en los cribados de cáncer.

Reclama, además, que se remita al Parlamento autonómico en menos de un mes un informe "exhaustivo sobre la situación actual" de cribados de mama, colorrectal y de cérvix así como "su grado de implantación, cobertura, recursos y resultados".

Vox plantea que se implementen mecanismos de notificación activa por teléfono, sems, app, correo electrónico y postal con el resultado "no concluyente o sospechoso".

Reclaman en esta iniciativa política la "condena de la nefasta gestión de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE en materia sanitaria", así como el aumento de medios y personal para poder frenar los "problemas en cribados".

Quieren también ampliar la auditoría a todo el sistema sanitario madrileño, el "reconocimiento de que la división en 17" sistemas sanitarios diferentes ha sido "un grave error", crear una "bolsa interterritorial nacional de cobertura de servicios médicos" y aumentar "de forma inmediata los recursos destinados a mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios".