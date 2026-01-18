Vox reclama a Ayuso "más visitas a Parla" y denuncia el abandono de la ciudad

Archivo - La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "más visitas a Parla y menos a Miami", denunciando la inseguridad que sufre la localidad por "el abandono del PP y el PSOE", ha informado Vox en un comunicado.

Lo ha hecho durante una visita al municipio madrileño en el marco de la campaña 'Madrid sur en pie', donde ha estado acompañada por el portavoz Nacional de Seguridad, Samuel Vázquez, y la diputada Nacional, Rocío de Meer.

"Aquí se escuchan todos los acentos que le gustan", ha ironizado la parlamentaria madrileña. Y es que, según recuerda Vox, en el municipio uno de cada cuatro habitantes es extranjero, sin contar con los nacionalizados.

"Y casualmente es uno de los más inseguros de la Comunidad de Madrid", ha denunciado la portavoz de Vox, quien ha achacado esta situación al "abandono de PP y del PSOE" durante años hasta convertirlo en "el vertedero de sus políticas.

Pérez ha lamentado que Ayuso no vaya a Parla a escuchar a las madres que tienen miedo o a los vecinos, que "ya no reconocen su propio municipio". "O las españolas corrientes, que, cada vez, tienen más miedo de pasear por Parla en minifalda porque las políticas del bipartidismo están llenando las calles de misóginos", ha reclamado.

Por último, ha señalado a Ayuso por "dedicarse a construir centros de MENAs en lugar de centros de salud".

Por su parte, Samuel Vázquez ha reconocido el trabajo realizado por generaciones para construir Parla, un municipio "obrero, de gente que se levanta a las seis de la mañana". "Un lugar donde los trabajadores "sólo piden que sus hijos puedan jugar en libertad", apunta.

También se ha referido al "escenario de degradación criminal" que "Parla no se merece", indicando que no se resignan a que Parla sea el Saint-Denis del PP y del PSOE". "Esto no va a suceder mientras exista VOX", añadió.