Vox rompe las negociaciones con PP en la Comunidad de Madrid al no cumplirse el acuerdo en el Ayuntamiento

Las candidatas de Vox y PP, Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, participan en una reunión acompañados de miembros de sus respectivos equipos. VOX MADRID

Vox ha decidido romper este martes definitivamente las negociaciones con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al seguir sin cumplirse el acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, han informado a Europa Press fuentes cercanas al partido.

Estas mismas fuentes señalan que en el Consistorio el PP "ha tenido tiempo de sobra" para aceptar dichas condiciones pero "ya se les ha acabado el tiempo". "Damos por rotas todas las negociaciones", aseguran.

A las 13 horas comparecerá el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, para avanzar esta decisión tomada en el marco de las negociaciones del Gobierno regional.

La candidata de Vox a la Presidencia, Rocío Monasterio, ya anunció el pasado 17 de junio que cortaba "toda relación" con el PP en la autonomía y suspendía las reuniones que tenía prevista con la candidata 'popular'.

Expuso que había un contrato entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox.

"Nosotros por nuestra parte nos comprometemos siempre cuando firmamos un documento a cumplir nuestra parte y ser leales. Lo único que estamos pidiendo a los demás socios es que también sean iguales y cumplan su parte del acuerdo", remarcó entonces Monasterio.

Ayuso, por su parte, confiaba en que habría acuerdo tanto con Ciudadanos como con Vox en la autonomía, ya que avisó que los votantes de estos partidos "no entenderían" que se convocarán nuevas elecciones.

No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró ayer que no ha tenido "noticias de Vox" desde su última reunión la semana pasada en Cibeles, en la que se hicieron "una serie de propuestas razonables y sensatas". Les pidió no bloquear las negociaciones en el Gobierno regional.