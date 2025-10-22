Vox tacha de "medida totalitaria" del Gobierno que se declare Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha tachado de "medida totalitaria" del Gobierno de España que se haya aprobado la declaración como lugar de memoria la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Es una medida más de este gobierno totalitario, de este gobierno que ante sus casos de corrupción, de todas las imputaciones, todos los procesamientos del entorno del número uno, pues se dedica a hacer cortinas de humo", ha planteado Pérez Moñino en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Esta mañana se conocía que el Ejecutivo central había decretado Lugar de Memoria Democrática este inmueble por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS). Esta designación ha sido uno de los principales puntos de choque entre el Gobierno nacional y el regional, que ha adelantado acciones legales contra esta medida.

La portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas entiende que esta designación es una "cortina de humo más", incluyéndola en una lista en la que ha citado a Palestina, el aborto o el cambio de hora.

"Yo no creo que a ningún madrileño, ningún madrileño esté hoy preocupado por si la casa de correos es declarada lo que sea", ha afeado Pérez Moñino, quien entiende que de los temas que "sí preocupan" a los españoles "no se hablan en los foros políticos y parlamentos regionales".