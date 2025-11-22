La web de la Sede Judicial Electrónica se renueva con nuevos servicios y un diseño que facilita la navegación

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha renovado la página web de la Sede Judicial Electrónica con nuevos servicios y un diseño más claro para facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario.

Este nuevo portal, que ha sido desarrollado por las Consejerías de Digitalización y Presidencia, Justicia y Administración Local, junto con el Tribunal Superior de Justicia, tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía y a los profesionales de este ámbito el acceso a las herramientas judiciales.

Entre las principales novedades, el Gobierno regional ha destacado una nueva sección Destacados, que permite entrar de forma directa a los recursos de uso frecuente y ofrece a cada perfil un ingreso personalizado con información adaptada a sus necesidades.

En el apartado Trámites y Servicios, se han reorganizado los contenidos para facilitar el uso de las funcionalidades disponibles, entre las que se incluyen la solicitud de asistencia jurídica gratuita y la telemática por videoconferencia, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Asimismo, se ha incorporado la Carta de Servicios Electrónicos en la sección Conozca la Sede, donde se explican los derechos de los ciudadanos y los compromisos de calidad y atención que ofrece esta web.

Desde la Comunidad de Madrid se ha subrayado que la renovación de este espacio supone también un "hito tecnológico", ya que la Sede Judicial Electrónica se convierte en el primer sistema de la Comunidad de Madrid que funciona en una plataforma instalada dentro de la Administración, proporcionando mayor robustez y seguridad.