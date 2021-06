La XII Legislatura arranca hoy con la constitución de la Mesa de la Asamblea donde PP tendrá mayoría de puestos

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XII Legislatura en la Comunidad de Madrid dará comienzo este martes a las 10 horas con el juramento de todos los parlamentarios regionales electos y la posterior constitución de la Mesa de la Asamblea de Madrid, donde previsiblemente PP obtendrá la mayoría de puestos.

Este martes acudirán a la sesión los 136 diputados electos en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, cuatro más que en la pasada legislatura, con 65 parlamentarios del PP, 24 de Más Madrid, 24 del PSOE, 13 de Vox, y 10 de Podemos.

Así, el diputado de más edad de los 136 parlamentarios, Mariano Calabuig (Vox) se erigirá en presidente provisional de la Cámara, mientras que los dos más jóvenes, Elisa Vigil (PP) y Javier Guardiola (PSOE) le asistirán en calidad de secretarios, según dicta el Reglamento de la Asamblea de Madrid.

Además, podrán acudir invitados de cada grupo forma proporcional a los resultados electorales. Por parte del PP pueden ir hasta 10, 4 por parte de Más Madrid y 4 por parte del PSOE; 2 de Vox y 1 de Unidas Podemos.

Todos los diputados electos deberán elegir en primer lugar al décimo primer presidente del Parlamento autonómico. Será el PP quien se haga con este puesto, para el que propondrá a la consejera de Presidencia en funciones, Eugenia Carballedo.

Carballedo ha sido hasta ahora miembro del Ejecutivo presidido por Díaz Ayuso como consejera de Presidencia. Desde el año 2019 se ha encargado de la relación del Gobierno con la Asamblea de Madrid dando respuesta a un total de 23.655 iniciativas.

En la Asamblea de Madrid, Carballedo ha tenido distintas responsabilidades como diputada desde 2011. De hecho, en la legislatura 2015-2019 ejerció la responsabilidad como secretaria primera de la Mesa de la Asamblea.

De esta forma, este martes cada diputado escribirá un solo nombre en una papeleta y resultará elegido quien obtenga el voto de la mayoría absoluta. Si nadie consigue la mayoría absoluta, se realizará una nueva votación entre los dos que hayan alcanzado mayor número de votos y resultará elegido quien logre más sufragios.

A continuación, se elegirán las tres vicepresidencias. Se hará en una votación simultánea. Cada diputado escribirá un solo nombre en la papeleta correspondiente y resultarán elegidos, por orden sucesivo, los tres diputados que obtengan mayor número de votos.

Las secretarías serán elegidas en dos votaciones sucesivas. En la primera, se decidirán la Secretaría Primera y la Segunda. Cada diputado escribirá un solo nombre y resultarán elegidos, de forma sucesiva, los dos diputados que obtengan más votos.

La Secretaría Tercera será elegida en otra votación, en la que cada diputado escribirá un solo nombre, y resultará elegido quien consiga mayor número de votos.

En el caso de registrarse un empate en alguna de las votaciones, se celebrarán sucesivas votaciones entre los diputados igualados en votos hasta que el empate quede dirimido. Si persistiese la igualdad en la cuarta votación, resultaría elegido el diputado perteneciente a la candidatura más votada.

En ningún caso, podrán ser elegidos más de cuatro diputados pertenecientes a la misma formación política. Así, tras la elección de los siete miembros de la Mesa de la Asamblea, éstos ocuparán sus puestos y cesará en sus funciones la Mesa de Edad.

El nuevo presidente de la Asamblea prestará promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Madrid. Tras ello, se solicitará al resto de los diputados electos que prometan o juren acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El llamamiento comenzará por los miembros de la Mesa y seguirá por orden alfabético con los demás parlamentarios.

La XII Legislatura comenzará el día en el que la Asamblea de Madrid cumple 38 años, puesto que el Parlamento madrileño celebró su primera sesión constitutiva el 8 de junio de 1983 en el Paraninfo de la Universidad Complutense del viejo Caserón de San Bernardo.

NEGOCIACIONES

Previsiblemente, debido a que PP tiene roza casi la mayoría absoluta obtendrá la mayoría de los puestos en la Mesa, ya que no necesita ni el apoyo de Vox para conseguir al menos cuatro puestos en el máximo órgano parlamentario.

No obstante, siguen en negociaciones con ellos porque para el PP es "de justicia" que los de Rocío Monasterio estén representados en la Mesa y tejer "un clima de entendimiento" entre ambos partidos. Fuentes de Vox han indicado a Europa Press que la negociación sigue su curso, aunque desde el PP confían en que para mañana hayan llegado a un acuerdo.

Por su parte, los grupos parlamentarios de izquierda ya tienen un acuerdo "medio cerrado" y coinciden en la necesidad de que en el máximo órgano parlamentario se refleje la mayor representación posible de los partidos progresistas.

Fuentes socialistas también han trasladado a Europa Press que el PP les ha ofrecido mantener su sitio frente a ellos en el hemiciclo, a cambio de su apoyo, algo que dicen haber rechazado porque aspiran a que la izquierda obtenga la mayor representación en la Mesa. No obstante, desde el PP han asegurado que nadie se ha puesto en contacto con su portavoz ni su portavoz con ellos.

Tras este Pleno comenzará la cuenta atrás para que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sea investida. Fuentes regionales han indicado que la intención es que el debate de investidura se celebre los días 17 y 18 de junio.

En la primera jornada Ayuso expondrá las líneas de su programa de Gobierno y el segundo día serán los grupos parlamentarios los que tomen la palabra. De esta forma, Ayuso podría jurar su cargo el 19 de junio.

Desde Vox han recalcado en numerosas ocasiones que darían sus "votos gratis" a la actual dirigente para que la "izquierda no entre en Madrid". No obstante, aseguran que no renuncian "a nada" y se muestran a la espera de que Ayuso les haga "alguna oferta".