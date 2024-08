La XVI edición de Canal Baila exhibirá 10 piezas con propuestas de danza contemporánea, española y flamenco

Será en septiembre cuando se estrenen seis de los diez montajes



MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la XVI edición de Canal Baila, que se celebrará en la Sala Negra de los Teatros del Canal entre el 5 de septiembre y el 20 de octubre, que incluye diez propuestas de danza contemporánea, española y flamenco fruto del programa de residencias del Centro Coreográfico Canal para creadores y compañías profesionales.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha explicado que además "se recupera la actividad difusora y didáctica" del Centro con unas Jornadas sobre Dramaturgia para Danza, la presentación de Cuadernos de creación de coreógrafos o la presentación de tesis en danza para contribuir a la construcción de un campo científico.

"Canal Baila arranca y da visibilidad a la amplia programación que durante toda esta temporada desarrollará el Centro Coreográfico Canal, convertido en sede principal del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y en un hogar de la danza con las salas de ensayo abiertas a más de 200 usuarios", ha añadido durante la presentación.

DIEZ MONTAJES ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

El ciclo lo abrirá el día 5 la compañía ELLAS Dance Project, de Carlos González y Seth Buckjley, con 'Sensual Texion: Reloaded', que ahonda en el poder, la belleza y lo natural.

El 10 y 11 de septiembre será el turno de la bailarina y coreógrafa Marta Nogal con 'Expectativas', en la que reflexiona sobre salud mental e identidad.

'Latido y tañido' es el proyecto de fusión entre tradición y modernidad que presentará Alejandro Lara Dance Project los días 13 y 14. A este mismo binomio se adscribe 'Dama de noche', que la bailaora Marta Gálvez estrena el 19 y 20 de septiembre.

Por su parte, la pareja formada por Maria Chiaria de Nobili y Alexander Miller, Miller de Nobili, llevan a los Teatros del Canal una fusión de breaking dance y teatro con 'There Was Still Time II'.

Cierra el mes Helena Martín con Carne de perro, una pieza que aborda la relación entre acompañar y sostener el dolor ajeno.

Ya en octubre, los días 3 y 4 Dancelab Berlín (conformado por Norbert Servos y Jorge Morro) estrenan 'OUT-CAST-Woyzeck'. Baila!, dúo de danza contemporánea inspirado en el drama Woyzeck, de Georg Büchner. Además, Mariana Collado y Lucio A.Baglivo estrenarán 'La revolución.. de las flores' en compañía de La Ridícula Danza.

La danza clásica cobra forma el 12 y 13 de octubre gracias al 'Swans' de Mar Aguiló, que explorará la identidad alterada de las bailarinas.

Por último, Laia Santanach clausurará Canal Baila el 19 y 20 de octubre con 'JARANA', propuesta de danza contemporánea sobre la preservación de las tradiciones.