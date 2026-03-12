Zarzalejo reivindica el acuerdo "histórico" con universidades y acusa a la izquierda de "sembrar una imagen agónica"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidad - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha reivindicado el acuerdo "histórico" con los rectores y ha acusado a la izquierda de "sembrar una imagen pésima y agónica" en los centros universitarios.

Así lo ha manifestado este jueves en su primera comparecencia en la Asamblea de Madrid, a petición propia y también del PSOE, en el que remarcado que este acuerdo supone una inversión "sin precedentes" de 14.800 millones de euros hasta 2031, de los que el 83%, 12.300 millones, saldrá "exclusivamente" de los presupuestos regionales.

"Es un modelo que va a permitir tener un marco estable para las universidades y que puedan planificar con visión estratégica sus proyectos, garantizándose su suficiencia económica a través de los ingresos procedentes de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid y también de sus propios ingresos", ha subrayado.

Asimismo, Zarzalejo ha aseverado que la configuración de este nuevo modelo de financiación es "sensible" a las "singularidades" de cada una de las universidades, contemplando una serie de compromisos en materia de rendición de cuentas y gestión responsable. "Que los recursos públicos se empleen siempre con rigor y con mucha transparencia", ha sostenido.

En su intervención, ha destacado la "valentía" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al tomar decisiones que "seguramente le hayan producido un daño político y también personal", en referencia al cese de Emilio Viciana. "No lo ha hecho pensando en ella, sino en el interés general y en el bienestar de la comunidad educativa", ha insistido.

También ha agradecido la labor del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, para conseguir el acuerdo de universidades "en tan poco tiempo".

Para la consejera, la izquierda está "sembrando" una imagen "pésima y agónica" de las universidades públicas madrileñas. "Dejen de hacer daño a las universidades con sus discursos catastrofistas y derrotistas", ha reclamado.

Asimismo, ha asegurado que la región quiere ser "el principal polo de formación y atracción del talento cualificado del sur de Europa" y ha defendido que tiene las "mejores universidades y profesionales". "Si (el acuerdo) es bueno para Madrid y para la universidad y es malo para ustedes, entonces el problema lo tienen ustedes", ha zanjado.

"DIFÍCIL" APLICAR EL 1% DEL PIB

Sobre invertir el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, Zarzalejo ha apuntado que "el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) señala que se tendrá que alcanzar el 1% del PIB nacional en el conjunto del sistema universitario español".

"En la famosa comisión del 1%, que constituyó a bombo y platillo el Ministerio, el propio secretario general, en la última sesión reconoció que no se podía aplicar el PIB regional porque era difícil aplicarlo con la diversidad y diferentes circunstancias que tiene cada una de las regiones. Entonces, ¿por qué quieren exigir a Madrid algo que no se exige ni a nivel nacional, ni en el resto de las regiones?", ha lanzado.

Además, ha censurado que el Gobierno de España reparta el dinero teniendo en cuenta la tasa de pobreza y no su riqueza. Según ha detallado, de los 68 millones que tiene que desembolsar la Comunidad para renovar las dotaciones de libros de texto, el Ejecutivo central "solo dará cinco millones".

PRÓXIMAS ACCIONES

Zarzalejo ha avanzado que próximamente trabajarán con los representantes de la educación concertada para "mejorar" sus condiciones laborales y que retomarán las negociaciones de la Mesa Sectorial del personal docente no universitario para "alcanzar un acuerdo definitivo sobre sus permisos y licencias".

"No hay un plan más ilusionante que éste, se lo puedo asegurar, y eso es precisamente lo que le fastidia al Gobierno central, que en Madrid sigamos teniendo ilusión, ganas de trabajar, inversión, presupuestos y acuerdos. Eso es lo que quieren asfixiar", ha insistido.

La máxima responsable de la educación madrileña ha remarcado que el Gobierno autonómico "seguirá dando todas las batallas a las ocurrencias que tengan para perjudicar una y otra vez a Madrid". "Aunque nos asfixien, aunque Pedro Sánchez quiera y esté obsesionado con quebrar la Comunidad de Madrid, nosotros seguiremos apostando por la libertad y por la calidad del mejor sistema educativo de toda España", ha subrayado.

LA IZQUIERDA CENSURA EL ACUERDO UNIVERSITARIO

Sobre el acuerdo con los rectores, el PSOE ha mostrado "serias dudas" sobre el modelo de financiación plurianual, que "no parece cuadrar con el mensaje que han transmitido". En concreto, el diputado Esteban Álvarez ha pedido que los centros sean financiados "correctamente" y que funcionen "de forma adecuada".

"Si tenemos en cuenta la inflación, que será por lo bajo y a la vista de lo que está ocurriendo, podemos estar hablando de una realidad que es penosa. Desde el año 2009 hasta el año 2031, cuando haya acabado este periodo, las universidades públicas madrileñas habrán perdido una financiación equivalente al 40%. Es una barbaridad", ha censurado.

En la misma línea, la parlamentaria de Más Madrid María Pastor ha reivindicado el papel de la comunidad educativa porque "ha obligado" al Gobierno regional a "frenar la asfixia", aunque ha criticado que este acuerdo "solo les saca del coma inducido".

"Siguen estando en malísimas condiciones, siguen sin estar en condiciones para poder afrontar los retos del siglo XXI, para ser competitivas y para estar donde estaban hace 30 años. Creo que lo único histórico que tiene este acuerdo es que ha conseguido que ustedes reconozcan el maltrato al que ha sometido a las universidades madrileñas durante décadas. Después de este acuerdo no vamos a llegar al 0,5% del PIB", ha apuntado.

Ambos han reclamado un plan "serio" de climatización y eficiencia energética de los centros educativos para que sean "dignos del siglo XXI". "Nadie entiende por qué están los chavales a 35 grados mientras ustedes se niegan a atender a las familias y a los equipos y directivos que les piden ayuda", ha criticado Pastor.

VOX: "MUCHO ESLOGAN Y POCA REFORMA"

Por su lado, el diputado de Vox José Antonio Fúster ha cargado contra la política educativa del PP, "que lleva años confundiendo gobernar con decorar". Ha censurado su "mucha brocha y eslogan" frente a la "poca reforma de verdad" en el sistema.

"La educación madrileña no necesita otro catálogo de buenas intenciones. Necesita dejar de aparecer en las entrevistas, o en la tribuna, y empezar a hacerlo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). No es estadística, es moral, cultural y político. Si Madrid quiere una educación basada en la autoridad, el conocimiento, la exigencia y la libertad de las familias o si va a seguir administrando con mejores modales que la izquierda", ha indicado.