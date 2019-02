El Supremo alemán califica de "material defectuoso" los dispositivos de derrota de emisiones

Publicado 22/02/2019 18:24:12 CET

MADRID, 22 Feb. (dpa/EP) -

El Tribunal Supremo alemán ha calificado de "material defectuoso" el dispositivo que incorporaron determinadas marcas en algunos de sus vehículos con motor diésel y que alteraba el nivel de emisiones de estos cuando eran sometidos a pruebas en laboratorio.

Según la Oficina Central del Consumidor en Alemania (VZBV), el fallo es una "muy buena noticia" para los consumidores. La VZBV prepara una demanda colectiva contra fabricantes de automóviles como Volkswagen.

El grupo Volkswagen admitió en septiembre de 2015 haber instalado un software ilegal en algunos de sus motores diésel que reconocía cuando el vehículo estaba siendo objeto de pruebas de laboratorio y alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

No obstante, Volkswagen ha defendido este viernes que los esfuerzos por iniciar una demanda colectiva por parte de lo clientes no funcionará, defendiendo que los datos publicados por el alto tribunal son "preliminares" y que no se trata "técnicamente" de una decisión.

La VZBV anunció a principios de este mes que más de 400.000 propietarios de automóviles diésel en Alemania registraron una demanda conjunta contra la compañía.

Según Volkswagen, hay cerca de 50.000 juicios pendientes en su contra o sus filiales, con cerca de 14.000 ya resueltos, muchos de ellos a favor de la multinacional.