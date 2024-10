Claves para afrontar las carreteras mojadas durante las lluvias de otoño

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con las lluvias aumenta la posibilidad de sufrir un accidente, las carreteras mojadas alargan la distancia de frenado y la visibilidad se reduce. Hay factores como borrascas o DANA'S que podrán influir en los pronósticos de lluvias intensas, por lo que es conveniente preparar tu coche para afrontar las vías de manera más segura.

Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, destaca los pasos para poner a punto el coche y conducir con seguridad durante las tormentas otoñales.

REVISA EL ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS

Unos neumáticos desgastatados provocan que haya un menor agarre y que se pierda adherencia, especialmente si el asfalto está mojado, Norauto recomienda que la banda de rodadura no sea inferior de los 3mm, para tener un mayor agarre.

Podrás comprobar este desgaste localizando los testigos que hay en la banda de rodadura, que pueden variar de una marca a otra, si el neumático está próximo a ese límite de desgaste será necesaria su sustitución.

NO TODOS LOS NEUMÁTICOS SON ADECUADOS

La cadena rechaza el uso de neumáticos de verano para el otoño debido a que no tienen un agarre óptimo para el frío y lluvia, en su lugar, recomienda los neumáticos de invierno y los "all season" o cuatro estaciones. Los de invierno son adecuados para condiciones de lluvia, hielo o nieve. En el caso de los neumáticos "all season", son versátiles y aptos para utilizar todo el año.

VERIFICA EL NIVEL DE LOS LÍQUIDOS

Norauto recomienda revisar y rellenar los líquidos del vehículo, especialmente el aceite, el refrigerante, el líquido de frenos, el líquido de la dirección asistida y el líquido del limpiaparabrisas. La cadena destaca que este último es fundamental cuando hay lluvia, ya que el parabrisas delantero y trasero se ensucian cuando las gotas de lluvia se mezclan con la suciedad de los cristales.

EVITA USAR ESCOBILLAS DESGASTADAS

Las escobillas suelen terminar desgastadas después del verano tras una exposición prolongada al sol y se deforman si no se han utilizado durante un tiempo prolongado, su duración media en condiciones óptimas es de aproximadamente un año. Si es necesario deberás sustituirlas, según recomienda la cadena.

MANTÉN LOS CRISTALES LIMPIOS

Con la bajada de las temperaturas es normal que los cristales comienzan a empañarse, debido a la diferencia de temperatura exterior respecto al interior del vehículo. Muchos vehículos cuentan con un sistema automático de anti-empañamiento de los cristales. En caso contrario, se puede dirigir el aire acondicionado "al máximo" hacia los cristales para eliminar el empañamiento, según Norauto.

COMPRUEBA QUE EL VEHÍCULO FRENA CORRECTAMENTE

Es fundamental comprobar que las pastillas y discos están en buen estado. No hay que olvidar que la lluvia aumenta la distancia de frenado y los metros que el coche recorre hasta que se detiene por completo.

LAS LUCES DEBEN ESTAR NIVELADAS

No debe haber ninguna luz fundida y deben estar bien niveladas para evitar deslumbramientos. Norauto destaca la necesidad de encender las luces de posición y de cruce, en caso de no contar las luces diurnas, las luces de niebla sólo son necesarias si la lluvia es muy intensa.

REVISA EL CUADRO DE MANDOS

Cuando una luz se enciende en el cuadro de instrumentos, quiere decir que hay algo que no va bien en el vehículo. Por ello, ante la más mínima duda, se recomienda realizar una revisión electrónica del vehículo.

UN COCHE LIMPIO MEJORA LA VISIBILIDAD

Se suele pensar que limpiar el automóvil antes de la época de lluvias es una pérdida de tiempo cuando en realidad no es así. Si el parabrisas está lleno de grasa y suciedad, su estado empeorará con las primeras gotas de lluvia, perjudicando la visibilidad.