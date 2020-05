AEA recurrirá al Tribunal Supremo la orden de Sanidad que reduce los plazos de la ITV

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha anunciado que recurrirá ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la orden del Ministerio de Sanidad que reduce los plazos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Todo ello si no se modifica la normativa recientemente aprobada por el Ejecutivo con motivo del coronavirus y no reconoce como fecha de validez de la ITV la fecha en que el resultado de la inspección sea favorable y no, como indica la orden ministerial, la fecha en la que se debería haber pasado (pero estaba decretado el confinamiento).

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, este cambio realizado por el Gobierno supone una disminución en los plazos en los que los vehículos tienen que pasar la ITV sin que exista "ninguna razón de seguridad vial".

"Así, por ejemplo, un vehículo que con motivo del Covid-19 no hubiera podido pasar la ITV a finales de marzo y la pase favorablemente en septiembre, con la nueva norma la siguiente inspección no la tendría que pasar a los dos años, al año o a los seis meses siguientes, como está regulado en la normativa europea dependiendo del tipo de vehículo y la antigüedad, sino al año y medio, a los seis meses o, incluso, al mes siguiente", ha lamentado Arnaldo.

AEA considera que la inspección técnica es un servicio público "esencial" y "muy necesario" para la protección del medio ambiente y la disminución de los accidentes y víctimas de tráfico.

"Sin embargo, los cambios efectuados por Sanidad no contribuyen en nada a mejorar el medio ambiente ni la seguridad vial, por lo que esperamos convencer al Gobierno para que rectifique y mantenga inalterados los plazos para pasar la ITV", ha concluido Arnaldo.