Anesdor ve positivos los cambios en las normativas de circulación para motos, pero pide más implicación

Archivo - Fotografía de un motorista - FORMASTER - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor) ha pedido la implicación de todos los conductores y administraciones para avanzar en la seguridad de los usuarios de la moto, de cara a la entrada en vigor del nuevo real decreto que modifica el Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables de la vía.

Entre los cambios para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores figura la obligación de utilizar guantes en vias interurbanas y de calzado cerrado en todo tipo de carreteras, incluidas las urbanas. Además, los profesionales que trabajan en moto deberán llevar puesto un chaleco de alta visibilidad.

Asimismo, Anesdor ha tildado como "positiva" la medida para que las motos circulen por el arcén durante los atascos, ya que permite mejorar "de forma efectiva" la seguridad de los motoristas, aunque recuerda que solo se permitirá en tramos habilitados.

"Este avance de la DGT es positivo para los motoristas, pero la Administración debe seguir avanzando para mejorar la seguridad de los motoristas, que es prioritaria en materia de seguridad vial", ha trasladado Anesdor.

Del mismo modo, la patronal ha advertido que estas normativas deben extenderse a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que también tienen competencias y deben empezar por incorporar la moto a la planificación de sus políticas de movilidad y seguridad vial. Además, ha señalado que hay un problema con las infraestructuras que "siguen siendo deficientes y provocan o agravan notablemente las consecuencias de los accidentes".