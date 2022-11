Aragonès celebra los 397 millones de euros a Volkswagen y Seat del Perte VEC

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha celebrado este miércoles la ayuda de 397,37 millones de euros que recibirá el Grupo Volkswagen-Seat, junto a las 60 empresas que integran la iniciativa 'Future: Fast Forward', en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC).

Lo ha dicho en su intervención en el pleno del Parlament en respuesta al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que ha compartido la noticia con el hemiciclo, que cree que será clave para la transformación de la industria automovilística en Catalunya y en el resto de España: "Cuando las administraciones cooperan, las cosas funcionan y avanzan", ha afirmado el socialista.

Aragonès ha relatado que, desde el Govern, han estado trabajando en las últimas semanas en ello, desde que supieron que la planta de Seat de Martorell (Barcelona) también recibiría parte de los 3.000 millones de euros que invertirá el Grupo vinculados a la gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia), y que también incluye la electrificación de las fábricas de Martorell y Pamplona.

Ante las acusaciones de pasividad de Illa a Aragonès en su gestión política, el president ha insistido en que el Govern no lo ha sido: "Me acusa de pasividad. Si hoy se produce este anuncio es porque no hemos sido nada pasivos. Lo sabe perfectamente".

"Hoy la buena noticia es que tenemos el sector automovilístico catalán bien encarrilado, igual que tenemos bien encarrilada la reindustrialización de Nissan si no nos encontramos con problemas de última hora que, viendo los antecedentes, no se puede descartar", ha concluido Aragonès.

El proyecto 'Future: Fast Forward' del Grupo Volkswagen-Seat es el proyecto que recibirá un mayor importe de ayudas dentro del Perte VEC, en concreto el 45% de los fondos repartidos por el Ejecutivo central, que asciende a 877,22 millones de euros.