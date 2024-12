El Clúster Premium de Stellantis llega a diciembre con 6.614 matriculaciones y una cuota del 3,8%

El grupo de marcas que incluye Alfa Romeo, DS Automobiles y Lancia se posiciona en el octavo puesto del mercado español

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Premium de Stellantis ha llegado hasta diciembre con 6.614 unidades matriculadas y con una cuota del mercado español del 3,8%, lo que coloca al grupo de marcas como Alfa Romeo, DS Automobiles y Lancia en el octavo puesto de la tabla de este mercado en España.

Así, para el siguiente año, el objetivo de este grupo de marcas de la compañía automovilística internacional es pasar del 3,8% al 5% de cuota de mercado, en un segmento premium español que creció un 10,2% interanual este año.

"Tenemos producto que compite a nivel de calidad con dos motorizaciones con los mejores sectores del segmento; ahora que la oferta se va a completar de forma muy significativa yo diría que hemos pasado un año aguantando y ahora de nuevo estamos en la ofensiva", ha dicho en la presentación de cierre de año del grupo de marcas el director del Clúster Premium de Stellantis para España y Portugal, Olivier Quilichini.

Por marcas, la francesa DS Automobiles, nacida en 2015, queda hasta noviembre en la octava posición del mercado premium español, con 3.721 unidades matriculadas. En los último 10 años, la marca nacida del seno de Citroën ha comercializado 27.800 automóviles.

De su lado, la histórica italiana Alfa Romeo se coloca en el décimo puesto de la tabla del mercado premium español con 2.569 matriculaciones en lo que va de año, mientras que Lancia, que tuvo su relanzamiento el año pasado y estrenó en 2024 su primer modelo eléctrico, Ypsilon, ha conseguido matricular 200 unidades.

Además, desde el clúster de marcas premium del grupo indican que la ambiciosa estrategia de electrificación de las marcas tiene su reflejo en el ranking. Las versiones híbridas enchufables del DS 7 le colocan en cuarta posición en esta categoría, con 713 matriculaciones y un 11,1% de penetración mientras que el Alfa Romeo Tonale se coloca en sexta posición con 232 vehículos registrados y un 3.6% de cuota de mercado.

ALFA ROMEO JUNIOR PROTAGONISTA DE LA MARCA EN 2024

Otro modelo lanzado este año y que buscó ser protagonista de la marca del "Biscione" es el Junior, este vehículo que llega al segmento B-SUV Premium cuenta ya con más de 1.000 pedidos en la Red de Concesionarios Alfa Romeo en España en los dos últimos meses, ha asegurado el director de Marketing de la marca Miguel Calvo.

Este lanzamiento es "todo un éxito para el primer Alfa Romeo con alternativas 100% eléctricas que augura lo mejor para 2025", ha añadido, al tiempo que ha detallado que el próximo año se estrenará una nueva versión 4x4 con el que profundizará en su faceta más SUV.

Por modelos, el Alfa Romeo Tonale ha sido el más vendido, con 1.314 unidades matriculadas entre enero y noviembre, lo que supone un 51% de las ventas de la marca en España. Le sigue en la clasificación el Alfa Romeo Stelvio, con 801 unidades matriculadas, un 31% del total.

Para Alfa Romeo, 2025 estará marcado la llegada su primer modelo con una gama 100% eléctrica, además de series especiales de altas prestaciones y equipamientos exclusivos. En cuanto a su Red Comercial, está prevista la apertura de dos nuevos puntos en España hasta alcanzar los 40 concesionarios a finales de año.

10º ANIVERSARIO DE LA MARCA DS AUTOMOBILES

Otro hito para el clúster de marcas premium de Stellantis en 2025, es el décimo aniversario de la marca francesa DS Automobiles el 3 de marzo, y que celebrará con la apertura de pedidos de su nuevo DS Nº8, un modelo que incluirá tres motores 100% eléctricos de altas prestaciones y hasta 750 kilómetros de autonomía en su catálogo, con potencias de 230 CV, 245 CV y 350 CV.

Además, en los meses siguientes, se desvelarán el nuevo DS 4, que contará con versión "cero emisiones", y "un modelo del que se irán adelantando detalles", ha explicado el director de Marketing de la marca francesa, Rodrigo Sánchez.

Asimismo, ha reiterado que DS Automobiles ha vendido 27.800 unidades en España, siendo el modelo de mayor éxito en toda esta trayectoria es el DS 7, con 18.830 matriculaciones desde abril de 2018, seguido del DS 3, con 5.100 unidades matriculadas desde marzo de 2019.

Por su parte, el DS 4 acumula 3.600 matriculaciones desde diciembre de 2021 y el DS 9, 270 desde su lanzamiento en junio de ese mismo año.

En lo que se refiere a los resultados de 2024, cabe destacar la excelente salud del DS 7, que representa más del 60% de las matriculaciones de la marca en España, seguido del DS 4, con un 20% y del DS 3, con un 13%.

La electrificación mantiene un peso importante con el lanzamiento de las versiones Hybrid de 136 CV en los DS 3 y DS 4. La Colección que ha lanzado la marca este año, 'Antoine de Saint-Exupéry', que rinde homenaje al autor de 'El Principito' con acabados de alta gama directamente inspirados del mundo de la aviación, representa un 21% de las ventas.

LA LLEGADA DEL DERPOTIVO: LANCIA YPSILON HF

Por último, con el relanzamiento de la italiana Lancia viene el próximo año el Lancia Ypsilon HF, la versión más dinámica de este modelo, con la que regresará a la competición de rallies, y que ofrecerá, en su gama de serie una motorización 100% eléctrica. La nueva generación del Lancia Gamma llegará en 2026 como modelo 100% eléctrico.

Para la marca, que celebró su 118 aniversario el pasado 27 de noviembre, 2024 ha sido el año de su relanzamiento con la llegada del Lancia Ypsilon, así, cierra este ejercicio con 10 showrooms premium Casa Lancia en las principales áreas metropolitanas de España, a los que se sumarán otros 10 puntos de venta a lo largo de 2025.

UN MIX QUE PERMITE ESQUIVAR LAS MULTAS DE LA NUEVA NORMATIVA CAFE

Finalmente, al ser preguntado sobre la normativa 'CAFE' entrante el próximo año, que prevé multas para los fabricantes que no logren reducir sus emisiones de CO2 en el mix de ventas, el director de la clúster de marcas premium aseguró que confían que con su gama de motorizaciones electrificadas en modelos como el Alfa Romeo Junior, que cuentan con propulsiones híbridas y eléctricas no tienen precupación por no llegar a la cuota el próximo año.

Sin embargo, Quilichini ha dicho que desde el grupo son "darwinianos" y que adaptarán su mix de ventas para cumplir con la normativa 'CAFE' (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés) que ha establecido que, a partir de 2025, las emisiones de CO2 bajará a 93,6 gramos por kilómetro.

Esta normativa trazada desde 2019, prevé aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley.

"Pensamos, a día de hoy, con las previsiones con las que viene, el mercado, que por muy poquito que crezca el mercado eléctrico en España, que sabéis que, desgraciadamente, hoy por hoy es muy pequeño, no deberíamos tener ningún problema. Porque los deberes los hemos hecho durante este año", ha concluido por su parte el director de Marketing de DS Automobiles, Rodrigo Sánchez.