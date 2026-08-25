Dongfeng abre los pedidos en España de los nuevos Vigo y Mage, disponibles desde 29.900 y 31.990 euros

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MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dongfeng ha abierto los pedidos en España de sus dos nuevos modelos, el Dongfeng Vigo, un nuevo SUV 100% eléctrico, y el Dongfeng Mage, el primer híbrido enchufable que la marca asiática venderá en el país, disponibles desde 29.900 y 31.990 euros, respectivamente.

Ambos vehículos amplían la gama electrificada de la marca y llegan a su red de 25 concesionarios oficiales distribuidos por todo el país, donde los clientes ya pueden conocerlos, realizar pruebas de conducción y formalizar sus reservas.

La llegada de ambos modelos permite a Dongfeng ofrecer dos propuestas complementarias dentro del segmento C. El Dongfeng Vigo amplía la oferta 100 % eléctrica de la marca, con hasta 340 kilómetros de autonomía en ciclo WLTC y carga rápida en corriente continua. Por su parte, el Dongfeng Mage supone la entrada de la marca en la tecnología híbrida enchufable en España, ofreciendo 89 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.200 kilómetros de autonomía total.

Ambos modelos se benefician además de la etiqueta Cero de la DGT y de las ventajas asociadas a este distintivo. Entre ellas se encuentran el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones y diferentes beneficios en materia de movilidad y estacionamiento, que pueden variar en función del municipio.

Coincidiendo con la apertura de pedidos, Dongfeng ofrece unas condiciones de financiación que permiten acceder al nuevo Dongfeng Vigo 100% eléctrico desde 139 euros al mes (PVP 29.990 euro) y al Dongfeng Mage PHEV desde 195 euros al mes (PVP 31.990 euro). En ambos casos, las condiciones incluyen promociones asociadas a la financiación y el adelanto de la ayuda correspondiente al Plan Auto+.

EL DONGFENG VIGO, AMPLIO Y ESPACIOSO

El Dongfeng Vigo es un SUV 100% eléctrico del segmento C que combina unas dimensiones compactas con un amplio espacio interior y un completo equipamiento de serie. Su motor eléctrico desarrolla 120 kW (163 CV) y 230 Nm de par, asociado a una batería LFP de 51,87 kWh que le permite alcanzar una autonomía de hasta 340 kilómetros en ciclo WLTC.

Uno de los principales argumentos del Dongfeng VIGO es su capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 167 kW, con la que puede recuperar del 30 al 80% de la batería en tan solo 18 minutos. Una característica especialmente útil para facilitar los desplazamientos de mayor distancia y reducir los tiempos de espera durante el viaje.

El Dongfeng Vigo cuenta además de serie con elementos como acceso sin llave, asientos delanteros con reglaje eléctrico y asiento del conductor calefactable y ventilado con función memoria. A ellos se suman la carga inalámbrica para smartphone de 50 W, la cámara de visión 360º y la función Vehicle-to-Load (V2L) de hasta 6 kW, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

La practicidad es otro de los puntos fuertes del Dongfeng Vigo. Su maletero ofrece 500 litros de capacidad, ampliables hasta 1.040 litros con los asientos traseros abatidos, mientras que los más de 35 espacios de almacenamiento distribuidos por el habitáculo permiten aprovechar al máximo el espacio disponible.

DONGFENG MAGE PHEV: LA LIBERTAD DE UN HÍBRIDO ENCHUFABLE

De su lado, el Dongfeng Mage cuenta con sistema de propulsión que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros y 110 kW (150 CV) con un motor eléctrico de 88 kW (120 CV), asociados a una batería de 17 kWh. En conjunto, desarrolla una potencia combinada de 220 kW (299 CV).

Esta configuración le permite recorrer hasta 89 kilómetros en modo 100% eléctrico según el ciclo WLTC y alcanzar los 1.200 kilómetros de autonomía total. Su consumo homologado es de 1,49 l/100 km, mientras que con la batería agotada registra un consumo de 5,3 l/100 km. Además, el Dongfeng Mage admite carga rápida en corriente continua, recuperando del 30 al 80% de la batería en 31 minutos.

El Dongfeng Mage cuenta asimismo con un amplio equipamiento de serie, con elementos como techo panorámico, portón trasero eléctrico y tapicería de polipiel. También dispone de asientos delanteros calefactables con reglaje eléctrico, memoria para el conductor, acceso sin llave y cámara de visión 540º.

Su habitáculo ofrece espacio para cinco ocupantes y un maletero de 525 litros, ampliable hasta 1.876 litros con los asientos traseros abatidos, permitiendo adaptarlo tanto al uso cotidiano como a escapadas y viajes de larga distancia.