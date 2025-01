Los fabricantes europeos piden a la UE una vía realista para descarbonizar la industria automovilística

Ante los posibles aranceles de EE.UU., piden "un gran acuerdo" con el país para intentar evitar un posible conflicto comercial

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Constructores Europeos del Automóvil (Acea) ha enviado una carta a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para pedir una "vía realista para descarbonizar" a la industria europea del automóvil, así como otras medidas para impulsar el crecimiento económico y competitividad de "uno de los sectores más importantes y vanguardistas de Europa".

En el escrito, el nuevo presidente de Acea y consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius, pide una vía realista para descarbonizar la industria automotriz, que esté impulsada por el mercado y no por sanciones, así como encontrar una solución a los costes "desproporcionados" que implica cumplir con el objetivo de CO2 para 2025 para automóviles y furgonetas.

La normativa 'CAFE' (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés) establece que las emisiones de dióxido de carbono bajarán este año a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE.

Por lo que aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley, lo que abre la puerta a multas multimillonarias contra las marcas automovilísticas que no consigan alcanzar los objetivos de ventas de vehículos 'cero emisiones' recogidos en el reglamento comunitario.

Por lo tanto, la asociación afirma que el Pacto Verde Europeo "debe someterse a una revisión de la realidad y a un reajuste para hacerlo menos rígido". El directivo dice en la misiva que la industria automotriz de la UE sigue comprometida con el objetivo de neutralidad climática para 2050, así como con el cambio hacia un transporte y una movilidad de cero emisiones. "Sin embargo, la estrategia de descarbonización para el sector automotriz debe generar crecimiento económico y competitividad, no frenarlo", indica.

Asimismo, denuncia que los fabricantes ya ofrecen "una amplia gama de atractivos vehículos eléctricos". Sin embargo, la transformación hacia la electromovilidad en Europa "no avanza al ritmo necesario".

"La industria automotriz, en particular, necesita saber cómo mitigar el riesgo de un incumplimiento significativo. En una fase crítica de la transformación, el riesgo de pagar fuertes multas por incumplimiento del CO2 desviaría fondos necesarios de I+D y otras inversiones", añade.

NUEVOS ENFOQUES PARA CREAR RELACIONES COMERCIALES MUNDIALES

Por otro lado, el nuevo presidente de la patronal de fabricantes europeos pide promover nuevos enfoques para crear relaciones comerciales mundiales "mutuamente beneficiosas".

Källenius afirma que las brechas políticas y comerciales entre la UE, EE.UU. y China "corren el riesgo de profundizarse aún más", por lo que indica que la UE debe considerar cómo navegar entre la cooperación y la competencia.

En este sentido, en la misiva el presidente de la patronal europea afirma que hasta cierto punto es comprensible que la UE deba proteger su mercado interno y su economía "frente a actores que no respeten las normas de la OMC", pero avisa de que las posibles guerras comerciales "no dejan vencedores" y que las medidas proteccionistas "no son necesariamente la mejor solución".

Por tanto, respecto a China, indica que la igualdad de condiciones no debería utilizarse para cortar mercados y poner en peligro cadenas de suministro bien establecidas y que funcionan bien desde hace mucho tiempo.

"En lugar de levantar muros, el mercado interior europeo debería fortalecerse y hacerse más resistente. Ambas regiones, la UE y China, quieren proteger los puestos de trabajo en sus mercados nacionales, al tiempo que aprovechan los beneficios del libre comercio internacional", añade.

Además, reconoce que la UE y China buscan encontrar una solución mutuamente aceptable en el caso antisubvenciones. "Estas negociaciones deben llegar a una conclusión positiva lo antes posible", afirma.

En lo que respecta a las relaciones comerciales entre la UE y EE.UU., señala que existe una fuerte interdependencia entre ambas regiones, por lo que pide "un gran acuerdo" con Estados Unidos para intentar evitar un posible conflicto comercial.

"Esperamos trabajar con la administración entrante en políticas que ayuden a hacer crecer y desarrollar las industrias manufactureras y automotrices estadounidenses, así como las relaciones comerciales entre la UE y los EE.UU", añade.

MEDIDAS PARA HACER MÁS COMPETITIVA LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

Por último, el otro punto que toca el directivo de Mercedes-Benz es el de aplicar las recomendaciones del informe de Mario Draghi para crear un marco regulatorio que mejore la competitividad de las industrias europeas.

En este sentido, subraya que el informe que fue iniciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, establece una hoja de ruta "clara y completa" para mejorar la competitividad general de toda la UE.

Así que, ha instado a los líderes europeos a que adopten una serie de acciones coordinadas, como hacer lo necesario para completar el mercado único europeo, incluida la unión de los mercados de capitales.

También señala que es importante simplificar el calendario regulatorio agrupando las regulaciones automotrices en lotes, asegurando que los nuevos requisitos regulatorios se apliquen solo a las nuevas homologaciones y no a las existentes, y estableciendo un grupo de trabajo para evaluar la coherencia regulatoria. Algo que creará un entorno regulatorio más ágil y predecible.

Además, Acea cree que se deben fomentar políticas industriales que permitan a los fabricantes europeos "ser altamente competitivos en los mercados mundiales de la automoción". Esto incluye estimular la I+D y la innovación, así como traducirlas en comercialización, al tiempo que se atrae talento de todo el mundo para impulsar el crecimiento.

También señala que es importante proporcionar energía disponible, accesible y asequible, y abordar los altos costes laborales y su inflexibilidad, así como el problema de la regulación excesiva.

"Al abordar estos factores de costes y dar a nuestra industria más espacio para el emprendimiento, podemos mejorar la asequibilidad general y la competitividad de la producción de vehículos en Europa", indica Källenius.