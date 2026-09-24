Fastned amplía el acceso a su red de recarga en España a través de Digital Charging Solutions

Fastned - FASTNED

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fastned, compañía de recarga ultrarrápida, ha anunciado este jueves que se ha incorporado al Preferred Partner Program (PPP) de Digital Charging Solutions (DCS), con efecto desde el 1 de julio de 2026.

La adhesión se extiende a todos los mercados europeos en los que ya opera la compañía (Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, España, Italia y Dinamarca), así como Austria, donde prevé iniciar próximamente su actividad.

DCS ofrece soluciones integradas de recarga a fabricantes de automóviles, operadores de flotas y proveedores de servicios mediante aplicaciones de marca blanca y API, además de ofrecer acceso directo a los usuarios a través de la aplicación Charge NOW. Estas soluciones conectan a sus clientes con una de las mayores redes públicas de recarga de Europa.

Dentro de esta oferta, el Preferred Partner Program reúne a operadores de puntos de recarga que cumplen los estándares de DCS en materia de fiabilidad, transparencia de precios y experiencia de usuario, al tiempo que les proporciona una mayor visibilidad en sus distintos canales. Con la incorporación de Fastned, sus estaciones pasarán a contar con una presencia destacada en estas plataformas, facilitando así a los usuarios el acceso a una red de recarga ultrarrápida y fiable en Europa.

La integración se extiende también al ámbito profesional. A través de las plataformas de gestión de movilidad de DCS, los clientes profesionales podrán acceder a la red de Fastned, reforzando así la propuesta de la compañía para empresas y profesionales que utilizan vehículos eléctricos en Europa.

Asimismo, los clientes de DCS tendrán acceso, con tarifas preferentes, a la red europea de Fastned, formada por más de 430 estaciones de recarga ultrarrápida.

"Esta colaboración refleja directamente la ambición de Fastned en conseguir que la recarga sea lo más sencilla y asequible posible. Junto con DCS, haremos que la experiencia de recarga fiable y cómoda de Fastned llegue a más usuarios en España y en toda Europa, a través de las plataformas y servicios que ya utilizan", ha explicado la directora general de Fastned en España, Inma Cima.

Por su parte, el Lead Commercial Partner Management de Digital Charging Solutions, Daniel Weller, ha explicado que este programa asegura a los usuarios la confianza de que el punto de recarga al que se dirigen estará operativo y tendrá un precio "atractivo".