Fiat presenta la nueva versión de su furgoneta de micromovilidad Tris, más segura y cómoda

Fiat Tris - MIRKO RE

HANNOVER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha dado a conocer este lunes, en el marco de la IAA Transportation, la mayor feria de vehículos comerciales de Europa, la nueva versión de la furgoneta Tris, su primer vehículo de tres ruedas y 100% eléctrico para la micromovilidad profesional, que ahora incorpora puertas, atendiendo a las necesidades de sus clientes.

Esta nueva configuración mejora la protección contra las inclemencias del tiempo, aumenta la seguridad de la carga y contribuye a una mayor comodidad para el conductor, reforzando así el enfoque de Fiat hacia el cliente.

"Más que un vehículo, Tris representa la visión de Fiat sobre la movilidad eléctrica accesible: una herramienta empresarial sencilla, robusta y versátil, diseñada para ayudar a los profesionales a expandir sus actividades y, al mismo tiempo, apoyar la transición hacia un transporte urbano más sostenible", ha resaltado Stellantis.

La Tris se concibió como una respuesta práctica a las necesidades de movilidad de pequeñas empresas, emprendedores y operadores de reparto urbano. A lo largo del año, la gama ha evolucionado con la presentación de la versión Cargo Box, que se comercializará en Europa, y el prototipo Dolcevita, diseñado para entornos de hostelería y ocio.

Se espera que la próxima versión europea ofrezca una capacidad de carga útil de hasta 430 kg, pendiente de homologación, y una autonomía de hasta 90 km. Sumado a un radio de giro de tan solo 3,05 m, el modelo resulta "ideal" para moverse por entornos urbanos densos donde la agilidad y la accesibilidad son cruciales.

La nueva versión estará disponible en múltiples configuraciones modulares, incluyendo versiones Pick-Up, Cargo, Chasis-Cabina y Plataforma, lo que permitirá a los clientes adaptar el vehículo a una amplia gama de aplicaciones profesionales.

FIAT DOBLÓ EASY PRO, DISPONIBLE EN DOS LONGITUDES

Junto con la Tris, Fiat ha presentado el nuevo Doblò Easy PRO, creado para ofrecer a los profesionales una herramienta "sencilla, robusta y accesible" para el trabajo diario.

Disponible en dos longitudes, el Doblò Easy PRO ofrece una capacidad de carga útil de entre 650 kg y 1 tonelada y un volumen de carga de hasta 4,4 metros cúbicos, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de usos profesionales.

Su parte delantera rediseñada hace hincapié en la protección y la durabilidad, mientras que la cabina se ha desarrollado pensando en la funcionalidad y la ergonomía. Soluciones como Flexiseat, que permite abatir el asiento del acompañante para aumentar la flexibilidad de carga, y la ModuTable opcional, que puede transformar parte de la cabina en un práctico espacio de trabajo móvil, reflejan un enfoque centrado en las necesidades reales de los clientes.

Una amplia oferta de sistemas de propulsión, que incluye una versión totalmente eléctrica, motores de combustión interna y una futura opción híbrida suave, permitirá a la firma ampliar las opciones disponibles para los usuarios profesionales.