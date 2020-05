Ford Almussafes presentará una propuesta definitiva del ERE tras estudiar peticiones de los sindicatos

VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) ha recogido este martes las peticiones de los sindicatos sobre el ERE y presentará una propuesta definitiva en otra reunión con las tablas detalladas de indemnizaciones para el personal afectado, según fuentes sindicales.

La semana pasada, la empresa propuso rebajar el impacto del ERE de 410 a 350 empleados, así como bajas incentivadas y un plan de acompañamiento en las prejubilaciones. A estas medidas se suma la contratación de un servicio de recolocación para los despedidos, con formación durante seis meses.

UGT, sindicato mayoritario en la planta, exige como condiciones la revalorización anual del 2% en las cuantías del plan de acompañamiento a la jubilación y el pago del complemento salarial y las cotizaciones Seguridad Social hasta los 65 años y no 63, como recogía el acuerdo de 2009.

Otra de sus peticiones es que puedan acogerse al plan los trabajadores que este año cumplen 57, aunque lamenta que la dirección crea que esto "dispararía los costes". "Está todo puesto encima de la mesa, sabe perfectamente hasta dónde podemos llegar y qué es irrenunciable para nosotros", ha recalcado Carlos Faubel, presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT, a Europa Press.

Por su parte, STM Intersindical lamenta como el resto de sindicatos no disponer de las tablas de indemnizaciones para saber a qué atenerse, aunque insiste en que "no puede haber ni una salida que no sea voluntaria".

Sus propuestas son: respetar el criterio de antigüedad, extender la jubilación a los nacidos en 1962 y no solo hasta mitad de año, mantener el seguro de vida a los prejubilados hasta 65 años, revalorizar el complemento salarial y las cotizaciones y abonar las prestaciones de desempleo consumidas. También pide aumentar la indemnización por despido a 49 días por año hasta 45 mensualidades y extenderla sin recorte a los que cumplan 60 este año.

CC.OO. cree que la postura de la dirección "está bien" como punto de partida pero insiste en las peticiones que trasladó en marzo, antes del estado de alarma: recontrataciones para que la empresa disponga de un "colchón" y un programa de invalidaciones para "dar una salida más digna a los empleados muy tocados de salud. "Esperamos que sea la propuesta definitiva, la mejor para los trabajadores", ha subrayado su portavoz, José Arocas.

Y CGT exige a la compañía que siga complementando las cotizaciones hasta 65 años y mantenga la opción de jubilaciones parciales con 61, para los trabajadores que quieran, así como que las cotizaciones lleguen al máximo establecido para cada categoría. Según su representante, Mariano Bosch, la dirección "no se ha pronunciado sobre nada" y emplaza al próximo encuentro.