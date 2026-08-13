Ford aumentará la producción de la marca premium Lincoln en Estados Unidos a partir de 2030

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MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ford aumentará la producción de Lincoln, su división de vehículos de lujo, en Estados Unidos a partir de 2030, lo que conllevará eliminar gradualmente la importación de vehículos de China para el mercado estadounidense, fortaleciendo su posición de fabricante de automóviles de Estados Unidos.

Lincoln actualmente ensambla el Navigator en la planta de camiones de Kentucky en Louisville y el Aviator en la planta de ensamblaje de Chicago, ambos modelos se siguen exportando a mercados como Canadá, México y Oriente Medio.

Ford lleva importando el SUV Lincoln Nautilus desde China desde 2024. Cuando Ford anunció hace unos tres años sus planes de importar el Nautilus desde Hangzhou --donde se fabrica a través de una empresa conjunta con la china Changan--, el fabricante alegó la falta de capacidad disponible en Norteamérica.

"Esta expansión se basa en la infraestructura manufacturera estadounidense existente y en el compromiso de Ford con la producción en Estados Unidos", ha explicado la compañía, que prevé que el aumento de la producción genere miles de empleos directos e indirectos en el país.

"Lincoln es una marca estadounidense por excelencia, y Ford es el fabricante de automóviles de Estados Unidos. Este no fue necesariamente el camino más fácil. De hecho, es un camino que la mayoría de nuestros competidores no eligen. Pero Ford fabrica en Estados Unidos porque creemos en Estados Unidos, y volvemos a apostar por esa creencia", ha declarado el consejero delegado y presidente de Ford, Jim Farley.

En 2025 Ford fue el principal fabricante de automóviles en ensamblaje de vehículos en EE.UU., exportaciones de vehículos en EE.UU. y empleo de trabajadores automotrices por hora en el país. Ford ensambló más de 2 millones de vehículos en EE.UU. el año pasado, más que cualquier otro fabricante de automóviles. Asimismo, la compañía emplea aproximadamente a 56.300 trabajadores de manufactura por hora en el país.