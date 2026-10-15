Ford programa seis paradas totales de producción en el último trimestre en Almussafes (Valencia)

Archivo - Logo de Ford en la entrada de la fábrica, a 22 de junio de 2022, en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana, (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) tiene previstas seis paradas totales de producción en octubre, noviembre y diciembre dentro del expediente de regulación temporal de empleo del mercanismo RED.

Así lo ha explicado el sindicato UGT tras una nueva reunión de la comisión de seguimiento del ERTE RED, celebrada este jueves en la factoría.

En concreto, en octubre la planta de vehículos frenará su actividad del 19 al 30, mientras que la de motores también cesará su producción los días 19 y 26, con lo que estas dos jornadas serán de parada total.

En noviembre, no se fabricarán vehículos del día 2 al 11. Además, será parada total el 9, 10 y 11 de noviembre, ya que tampoco se producirán motores.

Ya en diciembre, habrá una parada total el día 21 y, además de esta jornada, la planta de vehículos tampoco tendrá actividad los días 16, 17 y 18.

La última prórroga del mecanismo RED está vigente hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, a mediados de julio, Ford anunció un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

Como resultado de esta "alianza estratégica", la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027, dependiendo de las aprobaciones regulatorias. La joint venture, junto a las instalaciones y el personal, serán propiedad en un 66 por ciento de Ford y en un 34% de Geely.