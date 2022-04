Garamendi califica de "buenísima noticia" la nueva planta de baterías de Volkswagen en Sagunto

VALENCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado como una "buenísima noticia" la decisión del grupo Volkswagen de instalar en Sagunto (Valencia) su fábrica de celdas de baterías para coches eléctricos.

En este sentido, ha indicado que este anuncio representa una "gran noticia" y ha resaltado que España "es la gran ensambladora de la automoción y los automóviles que salen de España salen para todo el mundo".

En este sentido, el presidente de la CEOE ha defendido el papel del puerto de Valencia como motor económico y como punto de conexión del centro de España y de otros puntos del país con el tráfico marítimo.

Así, ha considerado que hablar de este enclave es hacerlo de una "infraestructura" y ha emplazado a "hacer las cosas bien" en favor de futuro y de un "recorrido enorme". En este sentido, ha indicado que se deben abordar actuaciones en espacios como este no con criterios políticos sino con otros enmarcados en "un ámbito más generalista" y "con más sentido de Estado", teniendo en cuenta que afecta a un "futuro de largo plazo".

Garamendi se ha pronunciado de este modo en Valencia, donde ha participado en el encuentro 'Somos Futuro' organizado por el diario 'Las Provincias', donde también ha comentado que cada vez visita más esta autonomía porque "cada día esta plaza es mucho más importante", a la vez que ha asegurado que en ella "hay grandes empresarios" y ha deseado que estos sean cada vez más. "Es un orgullo y un ejemplo", ha afirmado, tras lo que ha resaltado el "efecto tractor" que esto tiene para que este territorio "vaya como un tiro".

Además, Garamendi ha señalado que la Comunitat Valenciana es "uno de los grandes centros con futuro de España", ha precisado que esta es una afirmación que hace "con toda claridad, con las ideas muy claras", y ha insistido en destacar que su "tejido empresarial es impresionante".

En este punto, ha citado el puerto de Valencia y ha aludido a la polémica abierta en torno a su ampliación. "Es sorprendente que respecto a un proyecto como el del puerto de Valencia, que ya le gustaría a otra gente poder hacerlo, a alguno se le ocurra decir que no quieren tenerlo", ha expuesto.

Garamendi ha manifestado que esto le recuerda "a lo sucedido con el aeropuerto de El Prat" en Barcelona y ha apuntado que una ampliación como la proyectada allí supone "miles de millones, miles de empleos y una participación importantísima del PIB".

Tras ello, ha subrayado que "el puerto de Valencia es el puerto de Madrid, el puerto de España" y ha precisado que no solo es este recinto sino "lo que significa" como "infraestructura". "Somos futuro, tenemos un recorrido enorme pero si hacemos las cosas bien", ha matizado. En esa línea, ha advertido de que con inversiones como esa se genera trabajo y riqueza.

"Parece que son decisiones que se hablan en los sitios con criterios políticos", ha añadido, al tiempo que ha señalado que son "cosas que hay que verlas con criterios en un ámbito más generalista, con mucho más sentido de Estado y de futuro a largo plazo".

"MÁS RECONOCIMIENTO SOCIAL"

Preguntado por si faltan grandes pactos de Estado en materia de infraestructuras destacadas como el recinto portuario de Valencia, el representante de los empresarios ha opinado que "los pactos de Estado, cuando se pueden hacer son importantísimos" y ha asegurado que los partidos políticos tienen "mucho más reconocimiento social si lo hace así".

"Tienen que ser potentes en la oposición y decir que no cuando toca pero cuando consideran que es de interés general, llegar a acuerdos. Si alguien dice que no todo el rato no es creíble, si alguien dice que sí todo el rato no es creíble pero por qué no va a ser creíble que yo si estoy de acuerdo diga que me parece bien esto. Seguro que hay cosas que son comunes", ha declarado.

En esta línea, se ha mostrado "seguro" de que "el puerto, si se estudiara de verdad y se dejara de verdad a los agentes sociales y a las empresas explicar qué significa", hablando "en serio", y no se pensara en sacar votos, saldría adelante". "Nadie está discutiendo el impacto ambiental. Es compatible absolutamente todo", ha agregado.