Gestamp prevé mejorar sus ventas en 2024 un 2 o 3% y cerca del 23% proceden del vehículo eléctrico

Se apoyará en plantas europeas para mejorar la rentabilidad de las del mercado Nafta y no descarta "reestructuración fuerte" de no lograrlo



Gestamp prevé para este año una mejor evolución que el mercado con un crecimiento de sus ventas de entre un 2 o un 3%, de las que cerca de un 23% proceden ya del vehículo eléctrico.

Asimismo, la empresa continúa inmersa en el desarrollo del Plan Phoenix para mejorar la rentabilidad de plantas de la región de Nafta, un proceso para el que se apoyará en plantas europeas, si bien no descarta una "reestructuración fuerte" en algunas que tienen más dificultades si no se consigue "dar la vuelta" a la situación.

El presidente de Gestamp, Francisco José Riberas, ha expuesto la evolución de la compañía en el marco de la junta general de accionistas celebrada este jueves en Bilbao, que ha dado el visto bueno a las cuentas de 2023, año en el que la compañía obtuvo un beneficio neto de 281 millones, un ejercicio que Riberas ha calificado de "muy positivo" en términos de crecimiento, por encima del mercado y desde el punto de vista de la rentabilidad, con mejoras en el nivel de deuda, con solidez financiera e incorporando clientes y pedidos.

Riberas ha añadido que todo ello en un contexto de "enormes dificultades" en el sector de automoción en los últimos años, donde los volúmenes de producción son "sustancialmente inferiores" a los registrados en 2017 y 2018. A ello, según ha añadido, se suman los impactos de la inflación en los últimos años, que han metido "presión a los márgenes".

Según ha manifestado, el sector está inmerso en una "verdadera revolución" para pasar a una movilidad más sostenible, eléctrica, lo que obliga "a grandes inversiones" y están empezando a operar nuevos players, sobre todo, en Asia, lo que aumenta la competitividad. Ha añadido que ven este contexto "con algo de preocupación", pero, sobre todo, como una "oportunidad".

De cara a 2024, un año que ha calificado de "transición", ha reconocido que el mercado está "bastante paradito" y estará "algo negativo", y Gestamp va a hacerlo "un poquito mejor que el mercado" y estará "ligeramente positivo", con un crecimiento estimado de sus ventas del 2 o 3%.

"Tenemos que mejorar un poquito más que el mercado en ventas, lo haremos algo mejor también en términos de resultados. Y vamos a seguir creciendo. Seguir creciendo sobre todo con los clientes que tenemos y con clientes nuevos, aquí y en otros países, como en China", ha añadido.

El directivo ha explicado que en este primer trimestre de 2024, cuyos resultados se darán a conocer este jueves, han sido "capaces de crecer bien en China, que es un mercado muy difícil" y, "creciendo bien y en rentabilidad".

"PLAN PHOENIX"

Además, este año se centrarán "mucho" en el Plan Phoenix para mejorar su rentabilidad en la zona Nafta. En la actualidad, tienen en este mercado 15 plantas operativas, entre México y EEUU, de las que nueve plantas tienen un nivel de rentabilidad 'OK', pero que esperan mejorar utilizando una serie de palancas.

Riberas ha indicado que, por su parte, otras seis plantas "están muy por debajo del performance medio del grupo" y, dentro de esas seis, hay unas a las que les han asignado unas "plantas expertas" como partners que se van a involucrar en un plan a tres años para "tratar de conseguir que esas plantas vayan al nivel europeo lo antes posible".

Los equipos directivos de estas "plantas expertas", que ninguna de ellas será vasca, aunque sí habrá alguna navarra y otra de Polonia, tendrán durante tres años una "corresponsabilidad" con las fábricas de la zona Nafta y tendrán incentivos ligados a esa operación. "Son plantas que están funcionando aquí, que hacen lo mismo y los niveles de eficiencia de aquí son tremendamente mejores que los de allí", ha remarcado.

Según ha precisado, en esta zona Nafta hay tres plantas en las que hay "algunos temas un poquito más graves y están estudiando acciones un poco más fuertes", que no ha querido precisar. Ha agregado que, si en esas instalaciones no son capaces de "darle la vuelta" a la situación, tendrán que "reestructurar fuertemente".

En esas plantas del mercado Nafta, Gestamp ha reportado un margen Ebitda del 6,7% sobre ventas, frente al resto de su negocio de automoción que supone el 12,6%. Su objetivo es llevar el margen de esta región a doble dígito en el año 2026.

"Estamos hablando de que es una división que ya supone para Gestamp cerca de un 22 o 23% de ventas y no podemos permitirnos el lujo de que esté por debajo de la media del resto de las operaciones", ha dicho.

No obstante, ha reconocido que está "difícil" porque el mercado laboral en Estados Unidos está "muy tenso". "Es un tema mucho de personas", ha manifestado, para destacar las inversiones continuas en sus plantas vascas.

ELECTRIFICACIÓN

Por otra parte, cuestionado por si prevé cambios en el calendario en torno a los motores de combustión con la nueva Eurocámara resultante de las elecciones de junio, Riberas ha sostenido que el programa Fit for 55 "está ahí" y, por tanto, teóricamente, en Europa "no se van a poder comercializar vehículos que no sean cero emisiones a partir del año 2035".

Según ha manifestado, eso "está en vigor" y por tanto, "son las normas que hay". No obstante, ha reconocido que "va a haber dificultades" y, aunque es "un compromiso claro" por parte de Europa, "no está claro a nivel global".

En todo caso, ha señalado que ahora mismo "el sector del automóvil está reaccionando con mucha fuerza y está preparándose para ese reto", pero ve "muy probable que durante todos estos años vayan pasando muchas cosas". En este sentido, cree que todos tienen que "ser flexibles".

Francisco José Riberas ha recordado que su objetivo es que para el 2027 la mitad de sus ventas estén relacionadas con el vehículo eléctrico y ha añadido que están ya cerca del 23% en este primer trimestre, superando el porcentaje del pasado año. "Vamos por el buen camino, vamos a estar en el 50% para el año 2027, y en ese momento seguramente el mercado, dependerá de muchas cosas, pero estará muy cerca del 40%", ha señalado.

Riberas ha recordado que el pasado año se produjeron 17,3 millones de vehículos eléctricos, un crecimiento del 35% y que se está produciendo principalmente en China. A su juicio, ese proceso de electrificación es "imparable".

Ha relacionado esta incertidumbre sobre el vehículo eléctrico con el valor de la cotización de la acción de la compañía, que está por debajo de su salida a Bolsa en 2017 y que ha sido una de la preocupaciones expresada por un accionista en la Junta.

"El sector está cotizando a valores extremadamente bajos en términos de rentabilidad. Creo que la incertidumbre sí está detrás de todo esto, hay muchas inversiones que hay que hacer y los inversores no terminan de ver cuál va a ser el resultado final de esta revolución del vehículo eléctrico, y eso está penalizando algo al sector, pero ya se resolverá y al final, como siempre, habrá ganadores y perdedores, y nosotros estamos en la parte de los ganadores", ha señalado.

Riberas ha reconocido que siente "frustración" y está "extraordinariamente decepcionado" porque no tengan en Bolsa el "reconocimiento" a la evolución de la compañía.

ACUERDOS JUNTA

En la Junta celebrada este jueves se han aprobado, entre otros puntos, la distribución de un dividendo complementario por importe de 0,0773 euros brutos por cada acción de la sociedad. También se ha procedido a la ratificación y reelección de distintos consejeros y se ha fijado el número de miembros del Consejo en 12, uno menos.