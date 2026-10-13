El Gobierno chino aprueba la compra del 34% de Ford Almussafes por parte de Geely

Archivo - El CEO de Geely Auto International Corporation, Alex Nan, en la factoría de Ford en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China, a través de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR), ha aprobado "sin condiciones" la adquisición por parte de Geely Auto del 34% de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia).

Así lo recoge un documento de la administración al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ejecutivo liderado por Xi Jinping ha terminado de dar luz verde a la operación que anunciaron ambas compañías este pasado verano.

La información del expediente indica que, tras la operación, Ford conservaría el 66% y Geely tendría el 34%, pero ambas empresas pasarían a ejercer el control conjunto de la futura 'joint venture', que comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027.

Dicha alianza transformará la planta de Ford en Valencia n un centro de fabricación compartido de alta tecnología concebido para competir con el nuevo estándar global de costes de la industria. Entre los modelos que tiene previsto fabricar se encuentra un crossover familiar multienergía, diseñado por Ford y desarrollado conjuntamente con Geely, que llegará en 2028.

Al combinar sus volúmenes de producción, Ford y Geely buscan maximizar la capacidad de la planta de Valencia, reducir el coste de cada vehículo fabricado allí y competir con este estándar de costes emergente.

Desde el Gobierno de Trump se lanzaron varias críticas en septiembre por esta alianza por parte de Ford, al señalar que estaba permitiendo que un fabricante chino entrase en la producción y las operaciones de la industria automovilística estadounidense.