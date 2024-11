El Gobierno navarro, "vigilante" sobre VW porque los cierres afectan "exclusivamente" a Alemania

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado este jueves un mensaje de "tranquilidad vigilante" en torno a Volkswagen Navarra y ha afirmado que "parece ser" que las noticias de cierres de plantas y "reducciones" en el grupo VW "se circunscriben exclusivamente a Alemania".

En respuesta a una pregunta oral formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que "seguimos con preocupación las noticias" de Volkswagen Alemania pero ha destacado que VW Navarra "nos transmite tranquilidad" para la Comunidad foral. "Aquí siguen los planes conforme a lo previsto", ha señalado.

Según ha apuntado, el Gobierno foral "está ocupado, como lo venimos estando desde la pasada legislatura, desde que se inició el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico". "La empresa Volkswagen Navarra nos transmite tranquilidad para Navarra. Aquí siguen los planes conforme a lo previsto y constatamos que las obras llevan su curso e incluso que empresas como Mobis, que será la que ensamble las baterías, acelera también su construcción e incluso está barajando perspectivas de ampliación", ha apuntado.

Además, ha añadido que "a priori, el coche eléctrico que más posibilidades tiene en términos de mercado es el que se va a fabricar aquí, en Landaben, un coche asequible en precio, muy útil en términos de uso cotidiano". "Y por lo tanto, hay una expectativa positiva en cuanto a la posibilidad de venta de ese tipo de vehículo", ha manifestado.

"Seguimos con preocupación las noticias que vienen de Alemania. Seguimos con atención todo lo que ocurre en torno al grupo Volkswagen, con un compromiso de seguir apoyando como Gobierno la movilidad eléctrica, cuestión que lideramos en España, como la descarbonización y el sector, y desde luego seguimos ocupados con el sector automoción y sus trabajadores y trabajadoras", ha indicado.

Ha añadido Chivite que la del Landaben "es la cuarta planta de Volkswagen en el mundo por volumen de producción", con unos indicadores de calidad y de productividad "reconocidos y premiados". "Por lo tanto, hay una trayectoria labrada por sus trabajadores y trabajadoras a lo largo de los años que hace que esta planta se haya ganado un puesto destacado en el grupo y, por lo tanto, esta inversión también está vinculada a la fiabilidad que da el trabajo que se hace aquí", ha dicho.

Sin embargo, ha destacado que "no somos ajenos, y esto sí que me preocupa, a esos discursos negacionistas" que "cuestionan los objetivos y los plazos de la descarbonización". "Y ese peligro, el de dar pasos atrás, existe, y esto sí que me preocupa, que quienes quieren cambiar las reglas de juego lo consigan. Por eso tenemos que trabajar en esa interlocución europea, como ya lo estamos haciendo, para que siga habiendo una amplia mayoría política que siga adelante con ese compromiso adquirido", ha remarcado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha comentado que "las noticias que nos van llegando acerca de Volkswagen en Alemania son muy preocupantes", pues "se habla de posibles cierres de factorías y de una eventual destrucción de miles de puestos de trabajo".

"Siendo conscientes de la importancia que tiene el sector del automóvil, del peso que tiene nuestra economía, propusimos en su día constituir una mesa con todas las empresas afectadas y los sindicatos con representación en el sector. Porque en este camino, que sí que está lleno de incertidumbres, es necesario por parte de las instituciones públicas un total acompañamiento al sector", ha apuntado.