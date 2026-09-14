El Gobierno presenta el Marco de Acción Nacional para consolidar una red integral de recarga eléctrica

Recarga eléctrica. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha lanzado a audiencia pública el Marco de Acción Nacional (MAN) para el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos alternativos, con un plazo de alegaciones hasta el 2 de octubre, y lo ha remitido a la Comisión Europea, según informa este lunes.

El plan, presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es un instrumento "estratégico" destinado a promover la implantación de una infraestructura suficiente para los combustibles alternativos en vehículos de carretera, trenes, buques en puertos marítimas y aeronaves estacionadas en aeropuertos.

Este detalla la hoja de ruta para cumplir con el Reglamento europeo AFIR y prioriza el despliegue de recarga de alta potencia en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), señalan los departamentos en un comunicado conjunto, en el que informan de que las alegaciones al mismo pueden presentarse hasta el 2 de octubre.

El Gobierno destaca que el MAN proporciona una planificación de las medidas adoptadas y previstas para garantizar un despliegue "rápido, eficiente y equilibrado" de la infraestructura en todo el territorio y que España supera los objetivos de potencia instalada por vehículo de 2025 --con más de 42.000 puntos de recarga de acceso público instalados-- y ofrece una potencia que multiplica por 2,66 los mínimos exigidos.

Aun así, el documento establece que la prioridad estructural debe centrarse ahora en aumentar la potencia disponible para los usuarios, garantizando la cobertura de alta capacidad a lo largo de las principales vías para acompañar el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), que fija la meta estratégica de alcanzar los 5,5 millones de vehículos electrificados, de todas las categorías, en 2030.

Para asegurar el cumplimiento de las metas en la red básica y global de la RTE-T, el Ejecutivo dice impulsar actuaciones como el programa MOVES Corredores, dotado con 200 millones de euros para instalaciones de al menos 300 kW de potencia agregada, así como varias medidas regulatorias, entre las que menciona que las estaciones de servicio con ventas superiores a 10 millones de litros estarán obligadas a instalar recarga de al menos 400 kW (600 kW a partir de 2027).

También se establecen dotaciones mínimas en aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas --exigiendo un punto por cada 40 plazas, ratio que se intensifica a uno por cada 20 plazas en aquellos edificios dependientes de la Administración General del Estado--, mientras que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligan a los municipios de más de 50.000 habitantes a fijar objetivos anuales de despliegue de recarga tanto dentro como fuera de sus perímetros.

Para ello, desde 2019, el Gobierno ha movilizado más de 3.000 millones con el ecosistema de ayudas de los programas Moves, orientadas a la movilidad eficiente; ha aprobado el Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones para impulsar la adquisición de vehículos electrificados de producción europea y nacional y acaba de lanzar un nuevo Moves.

Esta inyección de capital se completa con una partida adicional de 150 millones procedentes de fondos Feder destinados a infraestructura de recarga --se acaba de iniciar su tramitación-- y un esquema de bonificaciones fiscales que incluye deducciones del 15% en el IRPF para particulares, libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para empresas y facultades para que los ayuntamientos apliquen rebajas en tributos locales como el IBI o el ICIO.

PUERTOS, AEROPUERTOS Y RED FERROVIARIA

Por otra parte, el segundo gran bloque estratégico del Marco de Acción Nacional aborda de manera "prioritaria" la reducción de emisiones en los sectores marítimo, aeroportuario y ferroviario.

Así, el plan incluye el desarrollo de suministro eléctrico a buques en puertos marítimos y analiza alternativas tecnológicas, como el hidrógeno o las baterías, para los 5.175 kilómetros de vías férreas sin electrificar.

En concreto, se centra en puntos como el suministro eléctrico y nuevos combustibles en puertos marítimos (OPS), con la meta de garantizar que los buques apaguen sus motores auxiliares durante su estancia en muelle y de esta forma reducir "drásticamente" sus emisiones, explica el Gobierno.

Para ello, proyecta alcanzar una potencia eléctrica instalada de 919 MW para el 2030, con el fin de satisfacer "al menos" el 90% de las escalas de buques portacontenedores y de pasaje de más de 5.000 toneladas, mientras que el plan de empresa de Puertos del Estado contempla una inversión de 778,7 millones para el periodo 2025-2029.

Respecto a la operativa en aeropuertos, el MAN confirma que todos los puestos de estacionamiento de contacto en los aeropuertos de la red básica y global ya disponen de suministro eléctrico mediante tomas fijas y que, para los puestos en remoto, se está llevando a cabo una "transición progresiva", sustituyendo las tradicionales unidades de energía de tierra (GPU) diésel por equipos 100% eléctricos o alimentados por combustibles renovables.

En cuanto a la innovación en la red ferroviaria, los Ministerios indican que la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) tiene actualmente un 67% de sus vías electrificadas, operándose los 5.175 kilómetros restantes mediante tracción diésel, y que las actuaciones en marcha permitirán electrificar unos 1.700 kilómetros adicionales, lo que elevará la cobertura a un 78% de la red. Gracias a este esfuerzo, el 92% del tráfico actual de mercancías y pasajeros de Renfe ya se realiza mediante tracción eléctrica, resaltan.

"El MAN determina que en aquellos tramos donde la electrificación convencional no resulte socioeconómicamente justificable se evaluará la implementación de soluciones de propulsión de cero emisiones, como los trenes alimentados por hidrógeno o baterías. Asimismo, con el objetivo de recopilar información técnica y evaluar la viabilidad de estas nuevas tecnologías, se ha lanzado una Consulta Pública al Mercado", finaliza el Gobierno en el comunicado.