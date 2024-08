El Ioniq 5 N de Hyundai obtiene el premio de coche eléctrico del año de 'Car and Driver'

El Ioniq 5 N de Hyundai obtiene el premio de coche eléctrico del año de la publicación estadounidense Car and Driver.

La marca recibe este galardón de la publicación estadounidense por tercer año consecutivo



MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ioniq 5 N, un SUV (vehículo utilitario deportivo) eléctrico del fabricante surcoreano Hyundai, ha obtenido el premio 'EV of the Year 2024' (premio al coche eléctrico del año) de la publicación estadounidense 'Car and Driver', un galardón que recibe la marca por tercer año consecutivo tras haberlo recibido con el Ioniq 6 (2023) y el Ioniq 5 estándar (2022).

El Ioniq 5 N, el primer modelo electrificado de Hyundai que lleva la insignia 'N', "ha sido recibido con gran aclamación por los medios de comunicación y los entusiastas de la conducción desde su lanzamiento a principios de este año", afirma la marca en un comunicado.

Este SUV, que se ofrece en un solo acabado totalmente equipado, representa la visión de electrificación de la marca 'N' de Hyundai y una oportunidad "para que los entusiastas satisfagan su pasión por la conducción tanto en la carretera como en la pista", señala la marca.

Este modelo además ofrece un cambio de marchas "atractivo" y una conducción "emocionante" a través de funciones integradas 'N e-shift' y 'N Active Sound+', señala el fabricante.

El 'N e-shift' proporciona un control sobre la entrega de potencia, replicando la sensación natural de cambio de marchas de una transmisión de doble embrague con levas de cambio.

Mientras 'N Active Sound+' trabaja para reforzar esta sensación con bandas sonoras del tren motriz seleccionables manualmente, incluida la elección del conductor de un motor y escape de un modelo de combustión o sonidos más futuristas para "una experiencia de entusiasta única e inmersiva".

Estas características mejoran "el placer de conducir al simular visceral y audiblemente los atributos de un vehículo ICE (de motor de combustión) de alto rendimiento", abunda Hyundai.

EL 'N E-SHIFT'

En concreto, el fabricante explica que el sistema N e-shift simula la transmisión de doble embrague (DCT) de ocho velocidades que se encuentra en los autos con motor de combustión interna de la insignia 'N'.

Esta tecnología replica los cambios de marcha controlando la entrega de torque del motor y simulando la sensación de cambio de marcha entre cambios de marcha, incluyendo señales audibles sincronizadas.