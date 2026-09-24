Junta de CyL defiende que Renault tiene planes de futuro en la región pese a dificultades del sector

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha sostenido que Renault mantiene su "compromiso e interés" por Castilla y León y cuenta con planes de futuro e inversión en la Comunidad, a pesar de las "dificultades y de la incertidumbre" actual del sector automovilístico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha explicado que la Junta mantiene un contacto "estrecho" con la dirección de la empresa. Asimismo, ha agradecido que la compañía ofrezca las explicaciones oportunas respecto a la parada de la actividad productiva prevista en la planta de Palencia entre el 1 y el 19 de octubre.

En este sentido, el portavoz de la Junta ha atribuido esta situación a una limitación de la demanda de vehículos motivada por la inflación, el aumento de los tipos de interés, el coste del combustible y las dudas del consumidor al elegir la tipología de automóvil. A este escenario, Fernández Carriedo ha sumado el incremento en la cuota de los vehículos eléctricos, la competencia de países de fuera de la Unión Europea y los aranceles internacionales.

Frente a estas complicaciones sectoriales, Fernández Carriedo ha resaltado la alta competitividad del tejido productivo castellano y leonés, tanto de los profesionales como de la cadena de valor. Igualmente, ha valorado el reciente acuerdo laboral alcanzado por la empresa y la llegada de nuevos vehículos a través del plan industrial con respaldo del Ejecutivo autonómico, un factor que aporta un margen de optimismo para la "estabilidad" futura de la firma en la Comunidad.