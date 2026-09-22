Leapmotor supera los 1.000 puntos de venta en Europa y alcanza una cuota récord del 27% en agosto - LEAPMOTOR

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha superado la barrera de los 1.000 puntos de venta y servicio oficial en Europa tras la apertura de nuevos establecimientos en distintos mercados del continente, hasta alcanzar un total de 1.020 concesionarios y una cobertura del 80% de la región, según ha informado la compañía este martes.

La marca, que desarrolla su expansión europea a través de la empresa conjunta Leapmotor International con Stellantis, está presente actualmente en 36 países europeos, desde Islandia hasta Bulgaria, además de Malta, y prevé continuar ampliando su red antes de que finalice 2026.

Las últimas incorporaciones a la red se han producido en Noruega y los Balcanes, mientras que la compañía prevé nuevas aperturas en los próximos meses para seguir aumentando la cobertura de sus operaciones en Europa.

EUROPA GANA PESO EN LAS ENTREGAS DE LEAPMOTOR

El crecimiento de la red europea coincide con el aumento del peso del continente en las ventas globales de la compañía. Leapmotor registró un récord de 103.129 entregas a nivel mundial en agosto, lo que supone el segundo mes consecutivo en el que supera la barrera de las 100.000 unidades.

Europa representó el 27% de las entregas mundiales de la marca durante agosto, la mayor cuota registrada hasta la fecha, según los datos facilitados por Leapmotor.

La compañía considera que la expansión de su estructura comercial y de posventa resulta clave para acompañar el crecimiento de las ventas y facilitar el acceso de los clientes a sus vehículos y servicios.

"A 22 MINUTOS DE UN CONCESIONARIO"

Uno de los objetivos de la estrategia de expansión de Leapmotor es acercar los puntos de venta y servicio a los clientes. Según la compañía, los consumidores europeos se encuentran, "de media, a solo 22 minutos en coche de su punto de venta Leapmotor más cercano".

Esta proximidad busca facilitar tanto el proceso de compra como el acceso a los servicios de asistencia y posventa durante la vida útil del vehículo.

La marca considera que contar con una red comercial y de servicio amplia es especialmente relevante en un contexto de crecimiento de su gama y de expansión de su presencia en nuevos mercados europeos.