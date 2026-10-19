Moeve y Faconauto se asocian para impulsar la transición energética de los concesionarios

Moeve y Faconauto se unen para impulsar la transición energética de los concesionarios - FACONAUTO

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moeve y Faconauto han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas de eficiencia energética, movilidad eléctrica y nuevas propuestas de valor dirigidas a las redes de concesionarios y sus clientes, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector de la distribución de automóviles y avanzar en su transición energética.

El acuerdo establece una nueva relación de colaboración entre ambas organizaciones y cuyas primeras líneas de actuación figuran el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, la promoción de soluciones de movilidad eléctrica y la puesta en marcha de servicios que aporten valor a los concesionarios y a los clientes durante el proceso de compra y uso del vehículo.

Asimismo, las dos entidades explorarán oportunidades relacionadas con los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y otras iniciativas que contribuyan a la transformación energética del sector.

El convenio contempla también el desarrollo de propuestas para los usuarios de vehículos electrificados, con el propósito de facilitar el acceso a la recarga pública, mejorar la experiencia de uso de estos automóviles y favorecer la adopción de soluciones de movilidad más sostenibles.

Por su parte, Moeve participará en encuentros y eventos organizados por Faconauto para reforzar la interlocución con los gerentes y responsables de las redes de distribución.

La directora general comercial de Faconauto, Montse Martínez Campos, ha señalado que el acuerdo permitirá trabajar sobre las necesidades concretas de las redes de concesionarios en materia de eficiencia energética y movilidad, dos ámbitos cada vez más relevantes para su actividad.

"Esta colaboración nos permite trabajar sobre necesidades concretas de nuestras redes en materia de eficiencia energética y movilidad, dos ámbitos cada vez más relevantes para la actividad de los concesionarios. Iremos avanzando de forma progresiva, identificando primero las necesidades reales de cada red antes de plantear soluciones concretas", ha manifestado Martínez Campos.

Por parte de Moeve, el responsable de New Energies del negocio de Mobility, David García Mancera, ha destacado que la colaboración permitirá desarrollar soluciones para impulsar la transición energética y acercar nuevos servicios tanto a las empresas de distribución como a los clientes finales.