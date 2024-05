OK Mobility constituye un Consejo de Administración para mejorar su estructura y gobierno corporativo. - OK MOBILITY GROUP

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

OK Mobility Group, sociedad matriz del grupo OK Mobility, ha anunciado este jueves la constitución de un consejo de administración, integrado por profesionales de diversos ámbitos claves, para impulsar la sofisticación de la estructura y la gestión estratégica de la compañía, y como un paso hacia la consolidación y fortalecimiento de su gobierno corporativo.

En un comunicado, la empresa señala que con este movimiento se formaliza la composición del órgano de gobierno de la siguiente manera: Othman Ktiri, fundador, propietario único a través de OK Group (holding empresarial al que pertenece OK Mobility) y hasta ahora administrador único de la sociedad, asume el cargo de presidente y consejero delegado.

De su lado, Iván Meléndez, director ejecutivo 'Business' de OK Group, y Joaquim Monclús, director de inversiones de OK Group, alternarán su presencia en el consejo representando a OK Group como consejero persona jurídica de la sociedad.

Además, Sylvie Matherat se incorpora como consejera independiente, para aportar "una consolidada perspectiva fruto de su trayectoria en empresas e instituciones financieras de renombre internacional, como subdirectora general del Banco de Francia, miembro del consejo ejecutivo de Deutsche Bank, consejera de Barclays Europe y de Grupo CCF Francia, y asesora senior de Mazars y Edmond de Rothschild".

El grupo añade que "su excepcional visión macroeconómica la ha consolidado como un actor clave dentro de la esfera financiera a nivel europeo, siendo solicitada frecuentemente para ofrecer su opinión en foros importantes sobre asuntos financieros y económicos globales".

Por su parte, Enrique Nieto Brackelmanns, socio de Uría Menéndez y experto en derecho mercantil, societario, de gobierno corporativo y del mercado de valores, desempeñará el rol de secretario no consejero, "aportando así al consejo su dilatada experiencia en el asesoramiento de compañías cotizadas y no cotizadas".

El grupo indica que estos nombramientos "ponen de manifiesto el firme compromiso de OK Mobility Group" con la "profesionalización de la compañía y la aplicación de buenas prácticas en todos los niveles de la organización".

Asimismo, informa de que la primera reunión constitutiva del Consejo se ha celebrado el pasado 8 de mayo, y está previsto que se celebren encuentros periódicos planeados de manera trimestral.

"Me siento muy afortunado por la creación de un consejo de administración de tal nivel que tendré el gran honor de presidir. Jamás me hubiese podido imaginar cuando inicié mi andadura, hace 20 años, que un día se uniría tanto talento al servicio de OK Mobility. En nombre de OK Mobility Group, de su alta dirección y de todo el equipo, agradezco a nuestros consejeros y a nuestro secretario por confiar y sumarse a nuestro proyecto, basado en mover personas y potenciar su libertad", destaca el presidente y consejero delegado del grupo, Othman Ktiri.