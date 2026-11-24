Pirelli desarrollará su tecnología inteligente Cyber Tire en Estados Unidos a partir de 2027 - PIRELLI

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pirelli desarrollará su tecnología Cyber Tyre en Estados Unidos, transformando el neumático en un sistema inteligente capaz de recopilar datos y comunicarse en tiempo real con los sistemas electrónicos del vehículo.

El desarrollo de Cyber Tyre en el país norteamericano forma parte de un programa que comenzará en 2027 y que permitirá incrementar progresivamente la capacidad de producción de la planta de Rome (Georgia) hasta alcanzar aproximadamente los 6 millones de neumáticos de turismo anuales en 2033, al tiempo que se crearán unos 1.000 nuevos puestos de trabajo.

La ampliación incluirá mejoras en la tecnología de fabricación robotizada MIRS de Pirelli, así como una nueva línea de producción convencional, completamente automatizada, para cubiertas premium. Estas inversiones reforzarán el papel de Rome como centro tecnológico al servicio de Estados Unidos, el mayor mercado mundial de productos de alto valor, además de reforzar la estrategia local de Pirelli.

Este anuncio llega después del realizado el pasado mes de septiembre de un plan de inversión plurianual, de aproximadamente 1.200 millones de dólares, en Estados Unidos. Esta inversión financiará la ampliación de la planta de Pirelli en Rome, donde también se fabricarán cubiertas equipados con la tecnología Cyber Tyre.

Pirelli Cyber Tyre es una tecnología que transforma el neumático, haciéndolo pasar de ser un componente pasivo a un sistema capaz de generar y transmitir datos. Un sensor situado en el interior de la banda de rodadura recopila información, entre la que se incluye la identificación del neumático, la presión, la temperatura y los datos de aceleración.

Toda esta información se transmite mediante Bluetooth y se procesa en tiempo real utilizando software y algoritmos propios de Pirelli, lo que permite al neumático interactuar con los sistemas electrónicos del vehículo.

La tecnología cuenta con dos grandes ámbitos de aplicación. El primero es la integración en el vehículo, de modo que Cyber Tyre puede proporcionar información a los sistemas de control electrónico y a los ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la conducción), generada directamente por la interacción entre el neumático y la carretera.

La segunda aplicación es la monitorización de las infraestructuras viarias. Los datos recopilados por los neumáticos pueden ayudar a identificar posibles peligros en la carretera y contribuir a la planificación del mantenimiento de las infraestructuras.

De cara al futuro, se espera que esta función adquiera todavía más importancia a medida que evolucione la tecnología de conducción autónoma. Dado que el neumático es el único punto de contacto del vehículo con la carretera, Cyber Tyre transforma esta interacción en información que el vehículo puede utilizar.