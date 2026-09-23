Pirelli invertirá 1.000 millones de euros para ampliar su planta de neumáticos de Georgia (EE.UU.)

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MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Pirelli ha acordado un plan de inversión para Estados Unidos por un valor aproximado de 1.000 millones de euros, destinado a ampliar la planta de Roma, Georgia, que ya produce las soluciones tecnológicamente más avanzadas para el mercado estadounidense.

El plan de inversión respaldará el crecimiento de Pirelli en el segmento de alto valor en Estados Unidos, el mercado más grande del mundo para este segmento, que representa aproximadamente el 40% del volumen global. El proyecto fortalecerá la estrategia de producción local de la compañía, mejorará la resiliencia de la cadena de suministro y satisfará la creciente demanda de productos tecnológicamente avanzados 'Made in USA'.

Además, la inversión refuerza el compromiso a largo plazo de Pirelli con el país, donde la compañía opera en el estado de Georgia desde 2002 y ha establecido sólidas relaciones con instituciones gubernamentales, autoridades locales y universidades.

El plan de expansión se implementará a lo largo de varios años a partir de 2027 y aumentará la capacidad de producción anual de la planta de Roma, incluyendo la tecnología Cyber Tyre, hasta aproximadamente 6 millones de neumáticos para automóviles una vez finalizada la obra en 2033, y se espera que cree alrededor de 1.000 nuevos puestos de trabajo.

La ampliación de la planta de Roma, que se convertirá en un centro industrial de vanguardia, se desarrollará en dos fases. La primera fase consistirá en un aumento gradual de la producción robotizada, basada en la última evolución del MIRS (Sistema Robotizado Integrado Modular), una tecnología propia de Pirelli, con una capacidad de producción que irá en aumento progresivamente a partir de 2028 hasta alcanzar los 3 millones de neumáticos anuales. Esto se logrará mediante sistemas robóticos modulares autónomos capaces de fabricar neumáticos de alto valor con tecnología avanzada.

Además, se construirá una planta de producción convencional totalmente automatizada que utilizará los procesos de fabricación más avanzados y estará dedicada a productos de primera calidad, con una capacidad de producción adicional de 3 millones de neumáticos al año una vez finalizada su construcción y en pleno funcionamiento.

El cronograma del proyecto se ajusta a los requisitos industriales del segmento de alto valor, que exigen procesos de fabricación altamente especializados, la gestión de lotes pequeños de una amplia gama de productos y la integración de las tecnologías patentadas de Pirelli.

El proyecto no tendrá impacto en los objetivos de la compañía para 2026, y se prevé que la relación entre gastos de capital e ingresos para el período 2027-2033 se mantenga sustancialmente en línea con los períodos anteriores, preservando al mismo tiempo la generación de efectivo del Grupo.