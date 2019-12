Porsche produce la última unidad del 911 de la generación 991, con 233.540 vehículos fabricados

Publicado 20/12/2019 12:40:07 CET

STUTTGART (ALEMANIA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca de vehículos deportivos Porsche ha producido la última unidad de su modelo 911 de la generación 991, convirtiéndose esta serie en la "más exitosa" hasta la fecha, con 233.540 unidades fabricadas.

Tal como ha informado Porsche en un comunicado, ha sido un 911 Speedster el último vehículo producido de la generación 991 que, lanzada en 2011, fue una de las que incorporó "mayores avances" en la historia de este emblemático modelo de la firma alemana.

"Porsche es sinónimo de tradición e innovación. Esto se refleja con claridad en el modelo clave de la marca, el 911. El 911 reemplazó al 356 en 1963 y, en las décadas siguientes, este vehículo de motor trasero se convirtió en un icono deportivo incomparable", ha subrayado el director de Investigación y Desarrollo de Porsche, Michael Steiner.

Además de que casi el 90% de todos los componentes era de nuevo diseño o habían sido objeto de un desarrollo "sustancial", gracias a un bastidor ligero, hecho con una combinación de aluminio y acero, era la primera vez que un nuevo 911 pesaba menos que su antecesor.

"La generación 991 en particular ha establecido nuevos estándares en términos de rendimiento, conducción y eficiencia. Me llena de orgullo, con un poco de tristeza, que haya llegado la hora de la jubilación. Por lo que a mí respecta, puedo decir que el 991 me ha dado una enorme satisfacción", ha sentenciado Steiner.