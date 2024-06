Renault descarta levantar una gigafactoría de baterías en España "hasta que haya clientes interesados"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault descarta "por el momento" levantar una gigafactoría de baterías en España porque esto requeriría tener un cliente "al que venderle el producto y, de momento, no existe", ha asegurado el director general del grupo francés para España, Josep María Recasens.

"Nuestro foco está en el norte de Francia y hasta que no veamos que las fábricas allí no se llenan, no pensaremos en otras alternativas", ha avisado en un encuentro con la prensa.

De momento, el grupo está centrado en el desarrollo y el incremento de los pedidos de baterías en la 'ElectriCity', una "ciudad eléctrica" fundada en 2021 al norte de Francia conformada por tres plantas de Renault (Douai, Maubeuge y Ruitz) donde se producen vehículos cien por cien eléctricos que, posteriormente, se distribuyen por Europa.

Este gran complejo industrial, denominado 'Renault ElectriCity', pretende producir 400.000 vehículos eléctricos al año de aquí a 2025, con la ayuda de la planta de Cléon, cerca de Rouen, que suministra los motores del nuevo Mégane E-TECH Electric.

En este emplazamiento, Renault produce cien por cien eléctricos, entre los que destaca el Renault R5 y Renault R4, con los que busca alcanzar la paridad de precios con los motores de combustión a partir del 2027.

En la fábrica de Maubeuge se produce el nuevo Kangoo, lanzado en 2021, y otros modelos de Nissan y Mercedes, además de otros coches eléctricos de socios que aún están por concretar sus alianzas.

En 2025, las plantas de la división ElectriCity serán neutras en carbono, al igual que todas las plantas europeas en 2030.

REINDUSTRIALIZAR EL NORTE DE FRANCIA

La localización de las plantas de Renault en el norte de Francia no es casual y se corresponde con los esfuerzos de reindustrialización del país europeo a los que se han adherido otras marcas galas como Peugeot, Darracq y De Dion-Bouton.

En 2021 Automotive Energy Supply Corporation anunció que construiría una fábrica de producción de celtas de baterías de 2.000 millones de euros. Esta gigafactoría se espera que alcance en 2030 una capacidad de producción anual de 24 gigavatios-hora (GWh).

El norte de Francia, y la región de Hauts de France, en particular, ha sido durante mucho tiempo una de las potencias industriales del país. Durante más de un siglo, ha sido una fuente clave de fabricación de textiles, carbón, acero y automóviles.

Precisamente, la zona sigue albergando plantas de fabricación de siete empresas de coches, incluidas Renault, Stellantis y Toyota, y una amplia gama de proveedores del sector.