Renault prepara cinco nuevos vehículos comerciales hasta 2028, con el Trafic eléctrico como referente

Renault Trafic E-Tech - RENAULT

HANNOVER, 14 (EUROPA PRESS)

Renault tiene previsto lanzar cinco nuevos vehículos comerciales ligeros (LCV) entre ahora y 2028, en el marco de su plan estratégico futuREady, que confiere "un papel clave" a este segmento de mercado para mantener el crecimiento en ventas de la marca.

Entre estos nuevos modelos figura el nuevo furgón Trafic E-Tech, 100% eléctrico, que servirá como referente de esta nueva etapa en la movilidad comercial de la firma francesa, tal y como lo ha compartido este lunes en el marco del IAA Transportation, la mayor feria del sector en Europa.

Actualmente, Renault ostenta la segunda posición en el mercado europeo de vehículos comerciales ligeros, superando la evolución del mercado por cuarto trimestre consecutivo. En conjunto, los nuevos vehículos permitirán responder a la amplia diversidad de necesidades del mercado europeo de los furgones medianos, ofreciendo soluciones adaptadas a múltiples actividades profesionales, usos y requisitos de transformación.

UN MODELO EUROPEO MÁS PRODUCTIVO Y MENOS COSTOSO

El nuevo Trafic continuará siendo diseñado y fabricado en Europa, en la planta de Sandouville (Francia), y contará con una versión furgón que estará disponible antes de finales de este año, con el mayor nivel en términos de tecnología avanzada. De cara a 2027, se incorporarán versiones chasis-cabina y doble cabina.

El modelo conserva todos los atributos esenciales que los profesionales esperan de un vehículo comercial ligero, con hasta 5,8 metros cúbicos de volumen de carga, una carga útil de 1,3 toneladas, una capacidad de remolque de 2 toneladas, espacio para tres euro palés y una altura de carga de 53 cm.

A estos se suman importantes novedades, con la incorporación por primera vez en un vehículo comercial en Europa de Renault de una arquitectura SDV (Software-Defined Van), que permite un funcionamiento centralizado y mucho más flexible.

Esta arquitectura, a la vez simplificada y altamente potente, se basa en un sistema operativo inteligente y conectado capaz de controlar, analizar y actualizar rápidamente las funciones del vehículo. Sustituye 80 unidades de control electrónico (ECU) por tan solo dos superordenadores que funcionan con CAR OS (Operating System for Cars), un sistema operativo basado en Android desarrollado en colaboración con Google.

En cuanto a diseño, la firma define al Trafic como "un vehículo especialmente adecuado para los entornos urbanos y las maniobras en espacios reducidos". Con una altura de tan solo 1,89 metros, puede acceder a todos los aparcamientos subterráneos de altura estándar.

A su vez, la amplia visibilidad frontal y lateral contribuye a una conducción más segura y aporta mayor confianza al volante. El confort de marcha es similar al de un turismo, gracias a la suspensión trasera multibrazo, una posición de conducción ergonómica y el funcionamiento silencioso característico de los vehículos eléctricos.

En cuanto a autonomía, el modelo llega a una cifra superior a los 470 km (homologación WLTP pendiente), y hasta casi 690 km en entornos urbanos, lo que permite hasta cinco días laborables sin necesidad de recargar.

Gracias a su arquitectura eléctrica de 800 V, en solo 20 minutos, puede recuperar hasta 280 km de autonomía, y hasta 380 km en circulación urbana. Como resultado, el furgón eléctrico aporta beneficios tangibles a los profesionales, con un coste total de propiedad (TCO) hasta un 10% inferior al de una versión equivalente con motor de combustión interna (ICE).