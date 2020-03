Share Now desinfecta varias veces al día sus vehículos para evitar contagios por coronavirus

Share Now

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de 'car sharing' Share Now ha implementado varias medidas en Madrid para evitar la expansión del brote de coronavirus, entre las que destaca una desinfección "a fondo" de sus vehículos varias veces al día.

Tal como ha informado la empresa, sus servicios funcionan las 24 horas al día, pero se han adaptado a la situación de alerta sanitaria, por lo que la reducción de la demanda le ha permitido trasladar los recursos dedicados a la carga eléctrica de coches a su desinfección.

Share Now ha destacado que trabaja con la autoridades competentes para evitar la propagación del Covid-19 y para garantizar su servicio como un medio de transporte "seguro" para todos los ciudadanos que deban desplazarse a sus trabajos o acudir a un centro hospitalario.

"Recomendamos a nuestros clientes que no salgan de sus casas si no es completamente necesario. Asimismo, en caso de desplazamiento les recomendamos conducir individualmente si realmente necesitan viajar", ha subrayado Share Now, que es la empresa resultante de la fusión entre Car2go (Daimler) y DriveNow (BMW).