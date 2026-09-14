Stellantis pide medidas "adecuadas" en la transición de los vehículos comerciales: "Las necesitamos ya"

El consejero delegado de Stellantis en Europa, Emanuele Cappellano - STELLANTIS

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha reclamado este lunes un paquete de medidas "adecuadas" por parte de la Unión Europea para abordar la transición energética en el sector de los vehículos comerciales a través del establecimiento de una "vía específica" para este segmento de mercado, que considera que no puede recibir "el mismo trato" que los turismos.

"Se necesita el establecimiento de una vía específica para los vehículos comerciales, que no pueden recibir el mismo trato que los turismos. Una vez más, las medidades deben ser adecuadas y las necesitamos ya", ha afirmado el director de Operaciones de Stellantis en Europa, Emanuele Cappellano, en el marco de un encuentro con medios en el IAA Transportation, en Hannover, al que ha asistido Europa Press.

Según ha declarado, todo el sector lleva tiempo solicitando que la Unión Europea defina e implemente medidas "urgentes y adecuadas". "Está claro que una transición sostenible requiere una normativa sostenible. Pedimos urgentemente cambiar las normas teniendo en cuenta cuál es la realidad del mercado", ha explicado Cappellano.

Así las cosas, entre sus argumentos figura la "urgencia" de reconocer los obstáculos que frenan la transición energética del mercado de vehículos comerciales e introducir medidas quinquenales para los periodos de cumplimiento 2025-2029 y 2030-2034, con la reducción de los objetivos para 2030.

Para Cappellano, la velocidad de adopción de la electrificación es "diferente" entre los turismos y los vehículos comerciales, con un ritmo más bajo entre los segundo, lo que tiene como consecuencia que no se estén alcanzando los objetivos. Entre otros, ha apuntado que la menor asequibilidad, el despliegue "limitado" de la infraestructura de recarga o la incertidumbre en torno a una normativa que evoluciona rápidamente son algunos de los factores detrás de esta baja implementación.

Además, ha señalado que el paquete legislativo de la Unión Europea sobre automoción aún no ofrece una solución a corto plazo para evitar las elevadas sanciones por emisiones de CO2 que, "tal como están las cosas", podrían afectar a los fabricantes de vehículos a partir de 2028.

"El segmento de los VCL constituye un pilar estratégico para Europa, tanto en términos de fabricación como de uso, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas que caracterizan el tejido industrial europeo. Sin embargo, en los últimos años, este sector se ha enfrentado a una desaceleración debido a la incertidumbre económica y a los desafíos que plantea la transición energética", ha asegurado.

ESTRATEGIA DE STELLANTIS PRO ONE

Respecto a su estrategia para los próximos años, Cappellano ha resaltado que tienen unos objetivos "ambiciosos" hasta 2030, con la vista puesta en las necesidades de sus clientes profesionales, con nuevos sistemas de mejora de la experiencia de la conducción y hasta 11 lanzamientos de productos.

Respecto al sistema operativo Next, dedicado a la monitorización del tiempo de actividad de la flota, Cappellano ha adelantado que este se irá implementando "paso a paso" en todos los países europeos, tras su despliegue en Reino Unido y Estados Unidos.

Asimismo, sobre la regulación para poner en marcha el concepto 'Box on Wheels', un nuevo vehículo logístico con hasta 250 kilómetros de autonomía que aspira a convertirse en una solución "ideal" para la entrega de última milla, el consejero delegado ha señalado que la Unión Europea todavía no está en este punto de legislación pero, en caso de llegar, Stellantis "está preparado" para poner sobre la mesa este sistema si es de interés para sus clientes.