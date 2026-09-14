Stellantis prepara 11 nuevos vehículos comerciales hasta 2030 para impulsar "la movilidad del futuro"

Una Opel Combo, de Stellantis Pro One - MIRKO RE

La divisón Stellantis Pro One presenta una completa gama de vehículos comerciales y funcionalidades pensadas en el cliente profesional

HANNOVER (ALEMANIA), 14 (EUROPA PRESS)

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo Stellantis, ha dado a conocer su estrategia para los próximos cinco años, hasta 2030, con el lanzamiento previsto de 11 nuevos modelos --entre los que figuran una renovada versión del Citroën Berlingo o la Fiat Tris--, así como sus propuestas para "dar forma" a la movilidad del futuro, con nuevas funcionalidades y sistemas operativos como las soluciones Next o Smart Compact Van o el concepto de vehículo autónomo 'Box-on-Wheels' (BOW), pensados en las necesidades de los clientes profesionales.

Esta nuevo enfoque de Stellantis Pro One fue inicialmente definido durante la presentación de la estrategia FaSTLAne 2030 del grupo, celebrada el pasado mayo de este año. En la última semana, Stellantis Pro One ha continuado dándole forma a este nuevo impulso a la movilidad comercial, con el lanzamiento de su nuevo logo.

En este contexto, la marca ha presentado sus novedades en el marco de IAA Transportation, la mayor feria del sector en Europa, a la que ha asistido Europa Press. El máximo responsable de la filial de vehículos comerciales, Eric Laforge, junto al director de Operaciones de Stellantis en Europa, Emanuele Cappellano, han sido los encargados de compartir su "visión" para la movilidad de los próximos años.

"Las innovaciones presentadas en Hannover reflejan las acciones concretas que respaldan nuestra hoja de ruta FaSTLAne 2030. Desde Next y CustomFit, hasta la nueva Smart Compact Van y la última evolución de Tris, pasando por la presentación del concepto BOW. Cada solución ha sido diseñada en torno a las necesidades reales del cliente y la eficiencia operativa", ha resumido Laforge.

Con 1,65 millones de unidades de vehículos comerciales y pick-ups vendidas en 2025, Stellantis Pro One ostenta una cuota de mercado global de aproximadamente el 15%, siendo líder en Europa y Sudamérica. En este sentido, además, Laforge ha reiterado el compromiso industrial de Stellantis con el Viejo Continente, con hasta cinco fábricas en las que se producen sus modelos comerciales (una de ellas en Galicia).

NEXT, PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS FLOTAS

Durante el encuentro, la marca ha dado a conocer el sistema operativo Next, dedicado a la monitorización del tiempo de actividad de la flota, mostrando cómo los servicios conectados y el soporte proactivo ayudan a maximizar la eficiencia operativa de sus vehículos.

"Next es la forma en la que Stellantis Pro One pasa de la simple venta de vehículos a la gestión de flotas en colaboración con los clientes. Como pilar fundamental del ecosistema Stellantis Pro One, cumple la promesa de garantizar el máximo tiempo de actividad de los vehículos mediante la cercanía con el cliente, el conocimiento especializado y la rápida intervención", ha resaltado la compañía.

La gestión proactiva de incidencias para los 800.000 vehículos de Stellantis Pro One conectados se logrará a través de los primeros centros de mando en Reino Unido y Estados Unidos, que están finalizando su fase de puesta en marcha y estarán plenamente operativos a finales de 2026.

El despliegue posterior contempla la creación de centros de mando Next propios en toda Europa, con el fin de proporcionar experiencia local y acceso directo a la red de asistencia "donde sea necesario", según ha explicado el responsable de la división, Eric Laforge.

'BOX ON WHEELS, UN NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD AUTÓNOMA Y ELÉCTRICA

BOW, cuyas siglas en español se traducen como 'caja sobre ruedas', ha sido otra de las novedades presentadas por Stellantis Pro One en Hannover, con las que el grupo se adentra en la movilidad comercial "urbana y autónoma". El concepto es un nuevo vehículo logístico con hasta 250 km de autonomía que aspira a convertirse en una solución "ideal" para la entrega de última milla.

Por el momento, se trata únicamente de una prueba de concepto totalmente operativa diseñada para demostrar cómo las tecnologías autónomas pueden respaldar un modelo logístico "más eficiente y sostenible". Por tanto, no está vinculada a ninguna marca específica de Stellantis y contará con el respaldo de todo el ecosistema Stellantis Pro One.

Desarrollado en colaboración con UQI Robotics, especialista en inteligencia artificial, robótica y tecnologías de conducción autónoma, el vehículo es capaz de operar en entornos urbanos, incluyendo zonas de acceso restringido y de bajas emisiones, abriendo nuevas posibilidades para la distribución de mercancías, la logística urbana y áreas restringidas como fábricas, hospitales y aeropuertos.

Además, la caja autónoma estará constantemente conectada y monitorizada, al tiempo que tiene la capacidad de operar de forma silenciosa, asegurando que las mercancías se muevan de manera eficiente, se mantengan en la ruta correcta y permanezcan bajo control en todo momento.

El vehículo cuenta con las capacidades de una furgoneta mediana en un formato "extremadamente compacto". Ofrece una capacidad de carga útil de 1.500 kg y un volumen de más de 7,5 metros cúbicos en menos de 4 metros de longitud, al tiempo que llega a una velocidad máxima de 45 km/h.

UNA NUEVA VERSIÓN PARA TODAS SUS FURGONETAS

La presentación también ha servido para materializar la nueva Smart Compact Van, una versión complementaria a la actual gama de furgonetas compactas de Stellantis, con novedades en su diseño exterior, en el que destaca un paragolpes delantero de líneas marcadas y robustas y un nuevo formato interior marcado por la inclusión del Flexiseat, entre otros.

Aunque conserva la misma arquitectura básica, el exterior cuenta ahora con un paragolpes delantero grande, diseñado para mejorar la protección del vehículo. En el interior, los paneles de las puertas y el salpicadero se han rediseñado por completo para optimizar el espacio y la ergonomía de los mandos.

Las medidas exteriores e interiores se mantienen sin cambios, con dos longitudes disponibles, una capacidad de carga útil que oscila entre 750 kg y 1 tonelada, y un volumen de carga de entre 3,3 y 4,4 metros cúbicos.

Los nombres con los que se designarán las nuevas versiones son Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start, Peugeot Partner Active, todas exclusivas de la Smart Compact Van. Todas estarán equipadas con una amplia gama de opciones de motorización, entre los que se incluyen un nuevo motor eléctrico con una autonomía de hasta 270 km, tres motores de combustión interna (dos diésel y uno de gasolina) y un nuevo sistema híbrido ligero disponible a partir del próximo año.

Además, Stellantis ha apuntado que apuesta por precios "muy asequibles", inferiores a los del resto de la gama tanto para los motores de combustión como para los vehículos eléctricos de batería, gracias a la economía de escala y al enorme interés puesto en la rentabilidad.