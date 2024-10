Stellantis presenta una herramienta para acceder a la red de carga pública para vehículos eléctricos

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha presentado una herramienta para acceder a la red de carga pública para vehículos eléctricos llamada Free2move Charge Go, según ha informado la compañía en un comunicado este lunes.

En concreto, dicha herramienta forma parte de Free2move Charge, un ecosistema para ofrecer soluciones de carga para vehículos eléctricos y gestión de energía.

De esta manera, Free2move Charge Go supone el segundo de los tres pilares estratégicos del ecosistema creado por Stellantis, en el que también se encuentran las herramientas Free2move Charge Home y Free2move Charge Business.

Así, según ha señalado la compañía, esta herramienta, diseñada para garantizar que los clientes puedan "acceder fácilmente a la red de carga pública más extensa y confiable en Europa, hace que la carga de vehículos eléctricos sea más fácil y eficiente que nunca".

Cabe recordar que la promesa de Free2move Charge es hacer que sea "easy to Always Be Charged" al simplificar la experiencia de carga de vehículos eléctricos con un "enfoque centrado en el cliente de principio a fin, proporcionando soluciones a medida para las personas que conducen".

Impulsado por el socio tecnológico Free2move eSolutions, el ecosistema ofrece una integración completa de hardware, software, instalación y servicio.