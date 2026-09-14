Toyota aspira a vender 200.000 vehículos comerciales en Europa en 2030, con un 8% de cuota de mercado

Toyota Professional - TOYOTA

HANNOVER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota aspira a vender 200.000 vehículos comerciales en Europa en 2030 y alcanzar una cuota de mercado del 8%, apoyándose, entre otros, en el lanzamiento de nuevas soluciones de hidrógeno, entre las que se incluyen Hilux FCEV en 2028.

En los últimos cinco años, las ventas europeas de vehículos comerciales ligeros de Toyota se han duplicado, superando las 165.000 unidades en 2025. Este crecimiento ha provocado que la tasa de crecimiento de mercado de Toyota se duplicara, hasta más del 7%, lo que ha reforzado el papel de los vehículos comerciales como pilar estratégico del negocio europeo de la compañía.

Este rol se ha puesto de manifiesto en la feria IAA de transporte de Hannover (Alemania), donde la marca ha mostrado sus futuras perspectivas de crecimiento y las novedades de la gama, entre las que figura el modelo propulsado por hidrógeno, que tiene prevista una autonomía de más de 400 km (WLTP) y una capacidad de remolcar cargas de hasta 2.500 kg.

"La apuesta multitecnología asegura que los clientes puedan escoger la tecnología de motorización adecuada para cada una de sus necesidades", ha apuntado Toyota, que cuenta con modelos eléctricos de batería en toda la gama de vehículos comerciales ligeros, incluido el nuevo Hilux 100% eléctrico.

Los vehículos eléctricos representan el 22% de todas las ventas de Toyota Professional, frente al 11% aproximado de la media del mercado. "Aunque los resultados de los vehículos eléctricos son muy buenos, creemos que la magnitud del reto de la descarbonización al que se enfrenta Europa requiere la intervención de todas las tecnologías disponibles", ha explicado la marca.

Toyota ofrece sus vehículos comerciales --en función del mercado y el modelo-- en versiones eléctricas, opciones Mild Hybrid 48V y con motor de combustión diésel. Estas últimas incluyen unidades que pueden funcionar con combustibles renovables como HVO.